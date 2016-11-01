Кто на новенького?

Жаксылык Омар назначен заместителем акима Алматинской области. С 2013 по 2016 год занимал должность заместителя акима Восточно-Казахстанской области.

Назначен новый аким города Капшагай. Им стал Талгат Кайнарбеков. Господин Кайнарбеков окончил Алматинский государственный университет имени Абая, Жетысуский государственный университет имени И. Джансугурова, Академию государственного управления при президенте Республики Казахстан. Ранее занимал должность акима города Текели.

Акимом города Текели назначен Бахтияр Унербаев. Он окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова и Киргизский национальный государственный университет, кандидат политических наук. С 2014 по 2016 год занимал пост заместителя акима Алматинской области.

Алия Галимова назначена председателем комитета гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан.

Заместителем акима Петропавловска по социальной сфере назначен Евгений Глотов, 1987 года рождения. Он окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева по специальности “Международное право”. А также магистратуру по программе “Болашак” в 2013 году. С октября 2015 по 2016 год он занимал пост руководителя КГУ “Управление предпринимательства и туризма акимата Северо-Казахстанской области”.

Канат Каримов решил уйти с поста директора Алматинского зоопарка. На этом посту он проработал около года.

Подготовил Алан Байтенов