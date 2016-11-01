Число зверя

Бурые медведи, судя по всему, вносят хаос в жизнь Восточного Казахстана тем, что нападают на домашний скот, который пасется на особо охраняемых природных территориях региона. На самом деле бурый медведь, который относится в Казахстане к промысловому виду, правда, со строго определенным количеством квот на его охоту, согласно мнению биологов, сам на человека никогда не нападает. Тем более в тех местах, где он обитает, а в данном случае речь идет о труднодоступных местах Алтайского предгорья, то есть практически в так называемой зоне заповедного ядра. Случай, когда медведь вроде бы сам напал на человека в августе прошлого года в Шемонаихском районе, что находится в самой северной части Восточно-Казахстанской области, основывается только на предположениях местных жителей и сводится к тому, что “медведь вышел из леса отомстить за сбитого грузовиком маленького медвежонка”. Так это было или нет на самом деле - сказать трудно, однако данный случай послужил для замакима ВКО Дюсенгазы Мусина основанием для того, чтобы обратиться к депутатам сената парламента РК с просьбой “прислушаться к некоторым предложениям, которые будут способствовать улучшению ситуации”. А именно - “включить бурого медведя в список животных, численность которых подлежит регулированию”, то есть увеличить количество квот на его отстрел.

По счастью, для введения столь радикальных мер требуется свести воедино множество самых разных факторов необходимости, в том числе биологическое обоснование вида. А оно таково, что сегодня численность бурого медведя на территории Казахстана составляет чуть более двух тысяч особей, которые водятся на облесенной территории в 12,5 миллиона гектаров.

При этом естественный прирост их составляет всего 8,5 процента к общей численности вида. Так что, действительно, как считают сотрудники комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК, “у нас не такая большая численность медведей, что на этот вид надо вводить регулирование, как на волка”.

Правда, существует вторая сторона медали - якобы участившиеся нападения бурого медведя на домашний скот. Но и тут становится интересно - каким образом? Неужто медведи смело и спокойно заходят на территорию жилых поселков или все-таки нападают на домашний скот, который находится на выпасе на территории леспромхозов? А может, что вероятнее всего, выпасом скота крестьяне занимаются на особо охраняемых территориях Восточного Казахстана, которых в области насчитывается 12 ООПТ плюс 13 учреждений лесного хозяйства? Прикрываясь на этот случай статьей 99 Лесного кодекса, которая допускает сенокошение и выпас на территории гослесфонда, но и то в строгом соответствии с правилами. Которые вполне могут нарушаться.

Мнение же сотрудников комитета в этом случае сводится к тому, что “если медведь так уж достает нападениями на скот, то в рамках нормативного лимита уже существует его охотничий отстрел, который поставлен сегодня таким образом, что не наносит ущерба природе, а значит, регулирование численности вводить не нужно”. И не собираются поддерживать предложение замакима ВКО.

Кстати, не следует забывать о трех заповедниках Восточного Казахстана - Маркакольском, Западно-Алтайском и резервате Семей Орманы, территория которых, пусть и зонированная, также не особо защищена от произвола населения.

В подтверждение достаточно вспомнить, что тот же Семей Орманы в предыдущие несколько лет печально прославился не только разгулом браконьерства в отношении животных, но и верховыми пожарами, после которых под видом санитарной рубки браконьеры спокойно торговали древесиной с Китаем и с другими “нуждающимися” в этом странами.

Кстати, о Китае. Известно, что в этой стране за браконьерство грозят очень суровые наказания, вплоть до применения смертной казни, особенно за редкие и исчезающие виды, к которым на территории этой страны относится тигр, леопард и бурый медведь - особенно на севере КНР. Однако все это не мешает процветанию браконьерства, поскольку за один только желчный пузырь медведя в Китае можно выручить до четырех тысяч долларов, а на некоторых черных рынках один грамм желчи этого животного продается за 500 долларов, не говоря уже о других дериватах - медвежьих лапах, когтях, шкуре и т.п.

Кстати, на днях на Дальнем Востоке России был обнаружен целый склад подобного браконьерского “добра”, что, наверное, должно насторожить и правоохранительные органы Казахстана, потому что ареал того же Катон-Карагайского заповедника проходит всего в 10 километрах от границы с КНР, где неоднократно происходили задержания контрабанды животного происхождения.

Астана