

Кто на новенького? --- C 2007 по 2014 год господин Шаймагамбетов работал в должности заместителя председателя Национального космического агентства Республики Казахстан. 7 сентября 2016 года назначен на должность председателя аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию РК.

Приказом председателя Агентства Республики Казахстан по государственной службе и противодействию коррупции временно исполняющим обязанности руководителя департамента национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по СКО назначен Ныгмеджан Сапаров.

Президент Федерации современного пятиборья Республики Казахстан, член исполнительного комитета НОК РК Берик Имашев избран на пост вице-президента Международного союза современного пятиборья (UIPM). Вместе с господином Имашевым вице-президентами международного союза стали вновь избранный Хуан Манцо Оранегуи (Мексика), Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания), Жоэль Бозу (Франция) и Вячеслав Аминов (Россия).

Подготовила Айгуль Жилкишина Поделиться: 0

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Просмотрено: 37 раз Просмотров: 37 опубликовал: Verstka 1 декабря 2016 Напечатать Комментарии (0)