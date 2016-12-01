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Власть ---

Состоялось очередное заседание правительства Казахстана в селекторном режиме, на котором обсудили проект постановления правительства РК “О реализации закона РК “О республиканском бюджете на 2017-2019 годы”, вопросы развития государственно-частного партнерства, а также ход проведения приватизации и акции по легализации имущества.

 


Мажилис посетила делегация парламента Индонезии во главе с Тегу Джуварно. Коллег приняла во главе группы депутатов секретарь комитета мажилиса по экономической реформе и региональному развитию Меруерт Казбекова.
В Бишкеке прошли заседание совета и VII пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА).
Вчера, в среду, президент Казахстана в рамках рабочей поездки прибыл в Атырау, где проведет встречи с представителями нефтяной отрасли. В рамках встречи состоится телемост, в ходе которого планируется ознакомление с деятельностью крупных объектов, а также награждение работников нефтегазовой сферы.
Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса парламента, на котором одобрили законопроект “Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан”, а также в первом чтении поправки в некоторые законодательные акты РК по вопросам растительного и животного мира.
В Алматы с участием вице-министра здравоохранения и социального развития Алексея Цой прошла международная конференция “Инновационные подходы к интегрированной ПМСП: практический опыт реализации пилотных проектов в Кызылординской и Мангистауской областях”.
Сегодня, в четверг, состоится международная конференция “Практический опыт реализации новых механизмов противодействия коррупции: достижения и международное сотрудничество”. В работе конференции примут участие государственный секретарь РК, помощник президента РК, представители дипломатического корпуса и международных организаций, центральных государственных органов, депутаты парламента РК.


Астана

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Просмотрено: 48 раз Просмотров: 48 опубликовал: Verstka Сегодня, 12:30 Напечатать Комментарии (0)
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