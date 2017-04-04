ЭТЮДЫ НА ПОЛЯХ

Сагымбай Козыбаев ТУЛЕГЕН ТАЖИБАЕВ

С ранних лет лишенные родительской опеки и расчитывающие лишь на себя, добираются, как правило, к высотам всеизвестности. Жизненный путь этой личности - подтверждение сказанному. Но бывает при этом и определенный предпосыл, казалось бы, неприметный. Без него о жизненных высотах и речи не было бы. Именно этот штрих его биографии - тот счастливый случай. Конечно же, личные качества - самоутверждение, подвижничество, трудолюбие - были сопутствующими, они никуда не делись.

Представим себе шестилетнего мальчугана, изможденного и умирающего от голода, и подобранного на каких-то железнодорожных путях сердобольным русским человеком по имени Иван Федорович Кабанов. Он и воспитал мальчонку вместе с четырьмя своими детьми.

А фон происходившего - тиф, холера, голод, скосившие в те смутные дни 1917 года почти все казахское население Сырдарьинской области. Трупы умерших хоронились в одной общей могиле. Тулеген накануне потерял всю свою семью - родителей, братьев и сестер. Но сумел добраться с другими голодающими с поймы Сырдарьи до станции Арыс, где еще оставались признаки жизни. Прямо по курсу в ста с лишним километрах Ташкент, свернув налево, поезда, эти немые предвестники существования, шли через Шымкент и Тараз до Пишпека (старое название Фрунзе, Бишкека). Здесь малыша и подобрал Иван Кабанов, заменивший ему отца. Он выходил его и дал образование.

Спустя ровно век нашему персонажу Тулегену Тажибаеву в полной мере воздаются должные почести. Нет сомнения, это только начало. Вот и вышла книга о нем в своеобразной отечественной серии ЖЗЛ в родном некогда вузе - Казахском национальном университете имени аль-Фараби: он имел честь быть его ректором - третьим по счету из тринадцати на сегодняшний день.

КазГУ имени Кирова, главный и единственный тогда университет страны, Тулеген Тажибаев возглавил в 38-летнем возрасте (1948-1953), будучи одновременно и первым министром иностранных дел Казахстана. А после КазГУ был назначен второй раз заместителем председателя Совета министров республики (в годы войны он уже работал в этой должности) и также одновременно министром культуры.

Тулеген Тажибаев остался в памяти народа как принципиальный человек. Он открыто выступил в защиту оклеветанных Ермухана Бекмаханова, Каныша Сатпаева и Мухтара Ауэзова. Это было дерзким по тем врменам поступком, от участи репрессированного его спасли, как отмечают современники, лишь дружеские связи с Вячеславом Молотовым, в то время министром иностранных дел СССР.

Академик Тажибаев прожил короткую жизнь - чуть более 50 лет. Опередивший свое время, он превратил КазГУ в флагман передовой научной мысли, а в последние годы жизни на дипломатическом поприще сделал многое для международного престижа Казахстана. Тажибаев участвовал в заседаниях ООН, даже выступив на ее сессии в 1957 году в качестве первого представителя Казахской ССР. Работал в Индии советником-посланником посольства СССР. Кунаев в своих воспоминаниях назвал Тажибаева выдающейся личностью.

В мае 1964 года, за месяц до кончины, из московской больницы Тулеген Тажибаев отправил последнее письмо своей названой сестре Клавдии Кабановой, надеясь после сложной операции повидаться с ней на обратном пути в Алма-Ату.

...В основанном Петром I в 1724 году Санкт-Петербургском университете особо чтят своих именитых воспитанников и лиц, отдавших жизнь государственному просвещению в его стенах. Среди них - Ломоносов, Ленин, Столыпин, Керенский, Тургенев, Гоголь, Менделеев, Блок, Гумилев, Ландау, патриарх Кирилл, два последних российских президента...

В коридоре главного корпуса, протянувшегося на 400 метров, установлены бюсты и висят портреты знаменитостей, причастных к старейшему в России вузу. Коридор, он единственный университетский в мире такой, вызывает особое чувство патриотизма (в здании проходят занятия, в студенческие лета, опаздывая на лекции, пробегал по нему, испытывая, как и все, на себе это чувство). Спустя годы, идя ежедневно на работу в свой национальный университет, невольно мечтаю, что со временем аллея, ведущая от Тимирязева к памятнику аль-Фараби и выше к горам, возможно, украсится бюстами выдающихся личностей, оставивших немеркнущий свет в отечественном высшем образовании и культуре.

Таких сыновей нации, как Тулеген Тажибаев. ГОСТЕПРИИМСТВО

Оно у казахов в крови. Понятие это вековое. Знаки его отличия в Степи были неизменными. Во-первых, помогали ссадить с коня. Затем приветствовали рукопожатием. Открывали дверь в дом. Устраивали на тҳр - почетное место. Тотчас подавали чай. Когда гость выходил на воздух, услужливо давали в руки һҹмҫан - сосуд для омовения.

Казахи оставили сотни вариантов на тему гостеприимства в стихах и дастанах. Вроде все понятно. Но нет - надо еще обязательно стихотворно. Вот почему у казахов так много акынов (даже шучу иногда: акынов - тьма, а сантехников - ни одного). Но гостеприимству это не во вред. Главное - внимание. Важно лишь не переборщить. Говорят, у каких-то народов последним знаком гостеприимства является отдача собственной жены гостю на ночь. Но это ведь в каких-то мангровых зарослях. Это не поэтично.

Хотя кто как считает... СОВЕТНИКИ

Советчиков в жизни бывает много, а советников - единицы. Такие нынче состоят на должности при больших чинах. В старину в Степи подобными были, естественно, бии.

Абылай хан держал при себе многих биев, но прислушивался не ко всем. Любил задавать им краткие вопросы, авторам наиболее разумных, столь же кратких, ответов отдавал в дальнейшем предпочтение при решении государственных задач. Однажды он выслушал разные ответы на один свой вопрос: “В чем счастье земли, а также народа, аула, края?”. Абылай хан выбрал ответ одного из биев. “Счастье земли - дождь, счастье народа - гражданин, счастье аула - умная женщина, счастье края - справедливый руководитель”.

Этот выбранный бий - Нияз - чаще сопровождал Абылай хана. Абылай хан АСАБА ВОЛЬТЕР

Асаба - по-казахски тамада. Их сейчас целая армия. Потому что вокруг сплошные тои. Тамаде все подчиняются, он в шутку - наместник Всевышнего на земле в этот день. А должен еще быть острословом, акыном-сказителем, вдобавок певцом. Знать все анекдоты, прибаутки, владеть искусством экспромта.

Помнится, пригласил друг-однокурсник на свадьбу своего родича, он заявлен как тамада. Из Питера сорвались в Абхазию в знаменитую Гудауту. Друг - еще тот тамада, книгочей, знает много, но все же недели две сидел за книгами - готовился. Одна из книг с дарственной надписью Фазиля Искандера - “Сандро из Чегема”. Знаменитый писатель-хохмач его родственник со стороны жениха.

Короче, приехали. Свадьба в горах. Невестка - украинка. Собралась вся элита края. Но кавказская свадьба - это нечто, слышали, наверное. Если ты гость, поднимают тост за здоровье до представителя седьмого твоего колена. Вот такое внимание к кунаку.

Другу не до этого. Он хотел свой спич ведущего разбавить высокой материей, думал о Вольтере и других мыслителях. Но в горах имя Вольтера не очень-то знали, поэтому он, а чего церемониться, решил его заменить Никитой Хрущевым.

Выглядело это примерно так. Подводка слов ведущего очередному тостующему. К Хрущеву пришел юноша за советом: стоит ли ему жениться. Хрущев ответил: жениться или не жениться - решай сам. Но помни, как бы ты ни поступил, ты об этом будешь жалеть! Наши молодые решили жениться. И правильно сделали! Теперь их задача так построить свою совместную жизнь, чтобы утереть нос самому Хрущеву. Пожелаем молодым семейной жизни! Слово...

В таком духе идет вся свадьба. Мой друг заслужил звание энциклопедиста, а я имел счастье пожать руку самого Фазиля Искандера, получить его заветную книгу - она у меня сейчас на видном месте библиотеки.

Хожу нынче на казахские тои, на всякие беташары и жар-жары. Должен отметить: наши ведущие также вряд ли чем кому-либо уступят. Какие там Вольтеры... СКРЕЩЕНИЕ

На венгерском озере Балатон есть полуостров Тихань. Там, на кладбище, в семейных склепах былых правителей похоронены и кипчакские княжны. С коллегой, покойным Маратом Барманкуловым, на допотопной кинокамере “Красногорск” снимаем в далеком 1968 году фильм о казахско-венгерских связях, об общих кипчакских корнях.

Столько воды утекло, а далекая Хунгария, или Мадьярорсаг (так правильнее называть Венгрию) по-прежнему влечет загадочными страницами своей истории.

Ищу общие корни. Знакомлюсь также с средневековой французской эпической поэмой “Песнь о Роланде” (Chanson de Roland). Историческую основу ее составляют легенды о походах Карла Великого. Герой поэмы - воплощение рыцарственности и патриотизма французского народа. Но против кого воевали франки? С воинственными кочевниками, “ордами диких печенегов”.

Печенеги - тюркские племена, объединение тюрков и сарматов, обитали в заволжских степях в VIII-IX веках. Более сильные соседи - огузы - потеснили их, печенеги оставили свои земли, и основная часть направилась на запад, круша все на своем пути. Они заняли южно-русские степи, разрушили города и поселения в Восточном Крыму, подошли к Дунаю, ворвались в венгерские владения. К 900 году печенеги доминировали на огромной территории от Итиля до Дуная. В 934 году кочевники-скотоводы заключили союз с венграми, своими вчерашними врагами, дабы захватить Фракию, а через 10 лет выступили и против Византии. Они нападали на Византию в 1026, 1061, 1087, 1088, 1089, 1090 годах. Это были тяжкие времена для второго Рима.

Вернемся к королевским склепам на Балатоне. Венгерский король Золтан вынужден был женить своего сына Токсона на печенежской царевне. Став сам королем, Токсон принял ко двору родственника жены - хана Тонузобу. Ему выделили земли вдоль реки Тисы, здесь расположилась его орда. Вскоре прибыли еще два хана (печенеги состояли из восьми тюркских племен, объединенных в один союз, или народ, называли их “баджанг” - свояк. - С.К.). Каждое племя во главе со своим вождем кочевало отдельно, в строго очерченных своих границах. Об этом можно прочитать в записях византийского историка и императора Константина Багрянородного (913-959). Так вот, двум прибывшим ханам - Билу и Баксу, пришлось теперь отдать и город Пешт (современный Будапешт). Подобная аннексия продолжалась и другими ханами при последующих венгерских королях. Ради союза и совместных войн длились смешанные браки.

...Сейчас история народов на ходу переписывается в угоду чему-либо и кому-либо, зачастую потому фальсифицируется. Одно ясно: мир неделим, корни Востока и Запада так переплелись, что искать надо общее и этим общим гордиться. Кавказская свадьба БОҚТЫҚ-СОҚТЫҚ

Если не пишет ручка - смело выбрось. Возьми другую - с одной записью покончено, примешься за другую. Примерно также за ненадобностью, очевидно, надо поступать и с отслужившими свое вещами. Домашнего скарба или, как казахи образно выражаются, “боһтыһ-соһтыһ” набирается за жизнь столько, что узнаешь об их бесполезности в полной мере при переезде или ремонте жилища. Где-то раз в год, кажется, в Италии, под Новый год по всей стране выбрасывают из окон и балконов накопившийся хлам, старую мебель. А нас держит свое совковое - жалко, вдруг еще пригодится.

Мне досадно лишь за книги. Их набирается столько, что и девать уже некуда. Собирают пыль. Время от времени выношу книги стопками, кладу отдельно от мусорного бака, может, кому-то будет нужно. Хотя былого увлечения книгами нынче нет, их читают скорее по надобности, а не по потребности души. Книги заменили в руках бандиты-смартфоны.

...20-е годы. Страна в разрухе. Повальная неграмотность. Повсеместно открываются курсы ликбеза (ликвидация безграмотности). В Казахстане ими были так называемые “красные юрты”. В одной из них над стопкой книг висит плакат с надписью на казахском: “В чем счастье? - Счастье в победе. В чем победа? - Победа в знаниях. Где знания? - Знания в книгах”.