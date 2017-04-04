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Страсти по кино ---

Мария Коленко
Лучшие преподаватели New York Film Academy впервые провели в Алматы серию практических семинаров по продюсированию и сценарному мастерству

 

Век живи - век учись. New York Film Academy считается самой практико-ориентированной киношколой во всем мире. Академия представляет дисциплины по различным направлениям киноиндустрии: сценарное мастерство, продюсирование, актерское мастерство, режиссура.
Педагоги, приехавшие поделиться своими знаниями с новичками и работающими в сфере кино людьми, знают об этой сфере от “А” до “Я”. Один из них Пол Браун - преподаватель Нью-Йоркской академии киноискусства в Лос-Анджелесе. Он является автором более тридцати сценариев, многократный номинант на премии “Эмми” и “Золотой глобус”, а также лауреат премии “Эдгар”, присуждаемой ассоциацией авторов детективного жанра Америки (Mystery Writers of America). Проработав в кинематографе более двадцати лет, Пол Браун написал сценарии к таким сериалам, как “Секретные материалы”, “Квантовый скачок”, “Полицейские на велосипедах”, “Звездный путь: Вояджер” и “Звездный путь: Энтерпрайз”. Также он был соавтором сценария и продюсером художественного фильма “Дождь милосердия”. Из последних работ - сценарий к фильму компании Disney “Рок в летнем лагере” с участием группы Jonas Brothers, который стал одним из кассовых лидеров в Америке и Европе.

 

 

“Студенты не обязательно при поступлении в академию должны предоставлять портфолио в виде каких-то короткометражных фильмов, видеонарезки необязательны. Можно показать фотографии, какие-то листы с историями - то есть все то, что доказывает и показывает, что студент имеет какую-то творческую искорку и что он готов влиться в эту творческую атмосферу. Самое главное квалификационное требование в нашей киноакадемии - это страсть, страсть к искусству и кино”, - отметила заместитель директора международной приемной комиссии New York Film Academy Лиззи Сак.
О производстве фильмов, их продюсировании на семинаре в Алматы рассказывала Лидия Седроне - глава отдела производства художественных фильмов на программах магистратуры в филиале Лос-Анджелеса, ранее занимала должность руководителя продюсерского факультета Нью-Йоркской академии киноискусства. Лидия работает в киноиндустрии более двадцати лет. Она работала в таких компаниях, как The Walt Disney Co., Trimark Pictures и Savoy Pictures, а также на протяжении двух лет успешно сотрудничала с продюсером и режиссером Майклом Манном. В частности, курировала процесс производства фильмов “Али” и “Свой человек”. Разработала и выпустила два полнометражных фильма, в том числе фильм “Преданные” компании Metro-Goldwyn-Mayer.
“Когда я изучаю заявки на поступление в нашу киноакадемию, самое главное, на что я обращаю внимание, - это непосредственно само заявление, где указывается мотив, цель зачисления. Там и выслеживается, насколько тщательно студент обдумал свое решение”, - сказала Лидия Седроне.
Представитель киноакадемии в Казахстане Асель Зои рассказала, что не всегда нашим соотечественникам удается выехать в Америку на долгосрочное обучение. Краткосрочные курсы при академии, проводимые ранее в Москве, стали доступны теперь и в Алматы, что, безусловно, облегчает процесс получения необходимых знаний и навыков.
На семинаре преподаватели поделились секретами, как захватить внимание аудитории динамичной концепцией телепроекта на примере ключевых сцен из сериалов “Игра престолов”, “Во все тяжкие”, “Настоящий детектив”, разобрав диалоги, тематические сюжетные линии и подтекст. Разбирали подробно персонажей, характеры героев, конфликт тела, ума, души и сердца. Примечательно, что мастер-классы сопровождались практическими занятиями и домашними заданиями - все точно так, как если бы, скажем, студент из Алматы отправился на учебу в Нью-Йоркскую академию. Педагоги заострили внимание на таком аспекте, как взаимодействие с аудиторией. На семинаре участники пробовали установить контакт с публикой и пробудить эмоции к героям своих будущих фильмов. А также преподаватели подчеркнули, что использование любопытства, сострадания, шарма и загадки при создании киногероев служит ключом к запоминающемуся персонажу.
“Великая история - она всегда вас захватывает, затягивает. Эта та история, которая побуждает чувства, сопереживание. В нашей жизни история имеет огромное влияние. Но это большое искусство - рассказать эту историю. Когда вам это удается, вам платят миллионы долларов. И вы заставляете людей чувствовать себя живыми”, - подчеркнул Пол Браун.
После прохождения программы участникам было выдано свидетельство New York Film Academy.

 

New York Film Academy уже более двадцати лет является ведущей американской школой кинорежиссуры и актерского мастерства. Основатель академии Джерри Шерлок, продюсер фильма -лауреата премии “Оскар” “Охота за “Красным октябрем”, был движим идеей создания школы, которая бы давала возможность слушателям не только изучать теоретические основы киноискусства, но и самостоятельно создавать кино на профессиональном уровне уже в процессе обучения.

 

Фото Талгата Галимова

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