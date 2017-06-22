Все розы мира в одном полотне

Ольга Шишанова

В рамках ЭКСПО-2017 в Национальном музее РК проходят две выставки редчайших картин. Одна из них рассказывает о творчестве художника Николая Рериха, вторая повествует о картинах русских мастеров из частных художественных собраний США. Об этом накануне вернисажа корреспонденту “НП” рассказали в эксклюзивном интервью президент русско-американского фонда, основатель американской компании SonMarGroup, экс-куратор Государственного бруклинского музея Марина Ковалева и основатель американской компании SonMarGroup и арт-платформы TondoArt, экс-старший вице-президент аукционного дома “Сотбис” Соня Беккерман



- Расскажите, пожалуйста, о музее, откуда приехала выставка произведений Николая Рериха?

- Музей Николая Рериха был основан им самим в 1949 году для сохранности постоянной коллекции более двух сотен картин художника, в которую вошли также его эскизы театральных декораций - ведь в России он работал с объединением “Мир искусства”, тесно общался с Дягилевым. Также очень много фотографий того, как был открыт этот музей, как проходили поиски здания, а также фото тех людей, кто поддерживал поэта, философа и гуманитария Николая Рериха в его начинаниях. Кроме того, там же находится домашняя библиотека, на базе которой проводится множество конференций, ведется архив коллекции артефактов, относящихся к сфере интересов Николая Рериха, и экспонатов, привезенных им из различных поездок. А поскольку там в буквальном смысле витает дух самого художника, это еще и место паломничества - туда постоянно приезжают со всех концов света.

- А какие выставки проходят в стенах самого музея Рериха?

- Во-первых, по сериям произведений, во-вторых, по хронологическим периодам. Весьма популярными являются также вернисажи, которые мы открываем к каким-либо юбилейным датам, касающимся жизни и деятельности как самого Николая Рериха, так и его семьи. Во-вторых, и это немаловажно, на нынешней экспозиции все работы действующие, они не из запасников, а сняты прямо со стен. Все работы подлинные, собственно, как и должно быть в настоящих музеях. - Пожалуйста, несколько слов о данной экспозиции Николая Константиновича?

- Данная выставка впервые покинула пределы США, и это историческое событие. Без пафоса, проект стал возможен благодаря инициативе Минкультуры и спорта РК, думаем, там и почитают Николая Константиновича, и понимают, насколько Рерих важен для сегодняшнего мирового пространства. Но, конечно, этого бы тоже не произошло, если бы не желание директора музея Н. Рериха в Нью-Йорке Гвидо Трепсы, которое помогло пройти через все сложности вывоза бесценной коллекции. Кстати, до прошлого года эти картины не путешествовали даже по территории США. Мы же претендовали на большую серьезную коллекцию.

- Каким принципом вы руководствовались при отборе работ великого художника для выставки в Астане?

- Вы правильно заметили, что мы представили на вкус публики очень большой выбор картин Николая Рериха. Всего 37 работ, которые были отобраны директором музея, и которыми он хотел вызвать интерес зрителя, общества в Казахстане к творчеству мастера. Так, в экспозиции представлены и ранние вещи, которые принадлежат кисти Рериха, например, работа 1904 года. Кроме того, здесь и большой выбор техник - это и масло, и темпера, и их комбинация. Не менее разнообразен жанровый подход - эскизы, графические работы, живопись плюс ценные фотографии начала прошлого века. Временной промежуток, как я уже говорила, от 1904 года вплоть до 40-х годов XX века. Все вместе позволит ощутить тот истинный вкус наслаждения настоящими произведениями Рериха, чтобы люди, которые впервые будут смотреть на его картины, прониклись этим духом. И. Айвазовский, 1893 г.

- Второй проект не менее интересен...

- Это вернисаж, организованный по инициативе галереи русского искусства Нью-Йорка ABA Gallery при поддержке Казахстана, спонсоров и частных фондов США. Жителям и гостям столицы представлена редчайшая выставка “Шедевры русского искусства из частных коллекций США”. В ее составе 35 произведений, среди них - работы всемирно известного мариниста Айвазовского, выдающихся портретистов XIX века Маковского, Харламова, Шухаева, авангардистов Бурлюка, Ларионова, Гончаровой, Экстер, ярчайшего представителя русского импрессионизма Константина Коровина. Кроме того, зрителей ждет встреча с малоизвестными полотнами художников Малявина, Вещалова, Сахаровой, Переплетчикова, Колесникова. Мы хотели подчеркнуть, как частные коллекционеры собирают и сохраняют память русского искусства прошедших времен, как это важно для формирования музейных коллекций. К слову, в США очень многие коллекции складываются и умножаются благодаря поддержке меценатов, которые ратуют за то, чтобы в их городах, в их стране были те художественные собрания, на которых может вырасти следующее поколение, для чего также оказывают помощь реставраторам, отслеживают условия хранения картин.

- В данной экспозиции представлены картины начала ХХ века, те, которые были созданы художниками первой волны русской эмиграции...

- Вы правы. И часто эти произведения завуалированы либо названиями, либо даже иносказательными сюжетами, как, например, картина “Симфония”, на которой изображены четыре девушки, которых, по сути, можно запросто принять за четырех дочерей русского царя Николая II. Собственно, так оно, вероятно, и было - уж больно велико портретное сходство. Кроме того, в экспозиции присутствуют эскизы к театральным постановкам “Мира искусства” известнейшего художника театральной богемы Бялыницкого-Бируля. Но одновременно мы привезли картины, которые отражают и действительность 30-х годов. В этом-то и состоял весь смысл формирования данной экспозиции - показать все стили и жанры русского искусства XIX - ХХ веков, рассказать посредством картин и графических произведений о жизни и творчестве тех, кто остался в России после октябрьского переворота, и тех, кто покинул страну, на чье творчество оказала влияние эмиграция. По большому счету, Николай Рерих тоже принадлежал к этому веянию.



Астана