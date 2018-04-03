Алла Иванилова

Вчера, в понедельник, депутаты мажилиса парламента РК выехали в регионы страны для встречи с трудовыми коллективами местных предприятий.

В Астане прошло 6-е заседание рабочей группы “ЕС - Центральная Азия по охране окружающей среды и изменению климата”.

На территории международной выставки ЭКСПО-2017 прошел Национальный день Малайзии. На открытии выступил вице-министр национальной экономики РК Айбатыр Жумагулов.

Сегодня, во вторник, в Астане в рамках ЭКСПО-2017 пройдет день Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). На встрече выступят заместитель премьер-министра РК - министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов, министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, вице-министр образования и науки РК Асланбек Амрин, вице-министр по инвестициям и развитию РК Ерлан Хаиров, эксперты ОЭСР и другие заинтересованные стороны.

На территории международной выставки ЭКСПО-2017 в национальном павильоне Швейцарии состоится пресс-конференция с участием министра финансов, в прошлом президента Швейцарии г-на Ули Маурера.



Астана