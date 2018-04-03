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Власть ---

Алла Иванилова
Вчера, в понедельник, депутаты мажилиса парламента РК выехали в регионы страны для встречи с трудовыми коллективами местных предприятий.
В Астане прошло 6-е заседание рабочей группы “ЕС - Центральная Азия по охране окружающей среды и изменению климата”.
На территории международной выставки ЭКСПО-2017 прошел Национальный день Малайзии. На открытии выступил вице-министр национальной экономики РК Айбатыр Жумагулов.
Сегодня, во вторник, в Астане в рамках ЭКСПО-2017 пройдет день Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). На встрече выступят заместитель премьер-министра РК - министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов, министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, вице-министр образования и науки РК Асланбек Амрин, вице-министр по инвестициям и развитию РК Ерлан Хаиров, эксперты ОЭСР и другие заинтересованные стороны.
На территории международной выставки ЭКСПО-2017 в национальном павильоне Швейцарии состоится пресс-конференция с участием министра финансов, в прошлом президента Швейцарии г-на Ули Маурера.

Астана

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Просмотрено: 2007 раз Просмотров: 2007 опубликовал: Ruslan 11 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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