Красная бурда

Под знаком Пси... Юмор в смирительных рубашках



- Ой, вяжите меня, санитары проклятые, по рукам и ногам, ой не могу - руки от тела отрываются! Связали? Ай, спасибо вам, молодцы! Золотые вы мои, ой, ой, ой! Ой, развяжите вы меня, костоломы поганые! Ой, дайте свободу рукам и ногам! Ой, изнемогаю в путах ваших! Развязали? Ой, спасибо вам, братцы дорогие, ой, ой, ой!.. Ой, вяжите вы меня!..

- Слушай, давай лучше ему кляп воткнем...



- Здравствуйте, Иван Иваныч!

- Здравствуйте, доктор!

- Ну, как мы сегодня?

- Я думаю, мы сегодня, как обычно, после обхода - по сто пятьдесят?



- Доктор, у меня болит вот здесь, здесь и вот здесь!

- А здесь?

- Здесь - нет.

- Сестра, Иванову молотком - сюда каждые два часа!



- Доктор! Мне ваша сестра нравится!

- В смысле?

- Ну, медсестра, ходит тут у вас, в белом халате!

- А! Ну так это сестра моя!



- Здравствуйте, больной, как там наша нога?

- Да ничего, вроде... Вон, лежит под кроватью, есть не просит...



- Я выжат, как лимон просто, сегодня! Два летальных случая и все с пищевыми отравлениями!

- Вы хирург?

- Нет, я повар.



- Итак, больной, вы по-прежнему считаете себя Анатолием Борисовичем Чубайсом?

- Да, безусловно.

- Так вот тебе за приватизацию, вот тебе за Лебедя, а вот за шахтеров!



- Доктор, у меня что-то с нервами. Возьмите молоток. Стучите мне по коленке. Не стучите. Стучите. Не стучите...



- Доктор, помогите, я вам денег дам, только помогите сначала!..

- Давайте, давайте сначала деньги, а то поможешь людям - ни людей, ни денег, ни благодарности! Лежит в гробу и делает вид, что не узнал!



- Доктор, это правда? У меня уже нет туберкулеза?

- Абсолютно, милый, абсолютно!

- Дайте, я вас расцелую за это!

- Э, нет! Не надо!!!



- Доктор, доктор! Если вы немедленно не почешете мне вот здесь, то я умру. Ой, хорошо, только не останавливайтесь, а то я умру!..



- Так, больной, посмотрите налево, теперь направо. Что видите?

- Слева - окно, справа - кровать.

- Отлично, завтра будем выписываться. Вас, наверное, дома заждались?

- Да, конечно! Слева - окно, справа - кровать!

- О! Понятно! А может, у вас все-таки что-нибудь болит?

- Да, слева - окно, справа - кровать!



- Вот я вижу, больной, вы уже не в первый раз у нас?

- Да и вы, доктор, с утра уже к нам заходили.

- А вы откуда знаете?

- Так вся ж еда из тумбочек поисчезала!



- Так, больной, идите сюда, медсестра на вас снова жалуется. Зачем этой ночью вы опять спали в гинекологическом кресле?

- Ну, я, блин, ну, не знаю, в общем, нравится мне!

- Ему, видите ли, нравится! А сестре из-за тебя опять всю ночь прилечь было негде!



- Ну ладно, больной, я вот вам выпишу сейчас таблетки. Принимать их не надо - принесите их мне, я вам за это дам сто тысяч рублей...