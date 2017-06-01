Красная бурда

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Юмор в смирительных рубашках

- Ой, вяжите меня, санитары проклятые, по рукам и ногам, ой не могу - руки от тела отрываются! Связали? Ай, спасибо вам, молодцы! Золотые вы мои, ой, ой, ой! Ой, развяжите вы меня, костоломы поганые! Ой, дайте свободу рукам и ногам! Ой, изнемогаю в путах ваших! Развязали? Ой, спасибо вам, братцы дорогие, ой, ой, ой!.. Ой, вяжите вы меня!..
- Слушай, давай лучше ему кляп воткнем...

- Здравствуйте, Иван Иваныч!
- Здравствуйте, доктор!
- Ну, как мы сегодня?
- Я думаю, мы сегодня, как обычно, после обхода - по сто пятьдесят?

- Доктор, у меня болит вот здесь, здесь и вот здесь!
- А здесь?
- Здесь - нет.
- Сестра, Иванову молотком - сюда каждые два часа!

- Доктор! Мне ваша сестра нравится!
- В смысле?
- Ну, медсестра, ходит тут у вас, в белом халате!
- А! Ну так это сестра моя!

- Здравствуйте, больной, как там наша нога?
- Да ничего, вроде... Вон, лежит под кроватью, есть не просит...

- Я выжат, как лимон просто, сегодня! Два летальных случая и все с пищевыми отравлениями!
- Вы хирург?
- Нет, я повар.

- Итак, больной, вы по-прежнему считаете себя Анатолием Борисовичем Чубайсом?
- Да, безусловно.
- Так вот тебе за приватизацию, вот тебе за Лебедя, а вот за шахтеров!

- Доктор, у меня что-то с нервами. Возьмите молоток. Стучите мне по коленке. Не стучите. Стучите. Не стучите...

- Доктор, помогите, я вам денег дам, только помогите сначала!..
- Давайте, давайте сначала деньги, а то поможешь людям - ни людей, ни денег, ни благодарности! Лежит в гробу и делает вид, что не узнал!

- Доктор, это правда? У меня уже нет туберкулеза?
- Абсолютно, милый, абсолютно!
- Дайте, я вас расцелую за это!
- Э, нет! Не надо!!!

- Доктор, доктор! Если вы немедленно не почешете мне вот здесь, то я умру. Ой, хорошо, только не останавливайтесь, а то я умру!..

- Так, больной, посмотрите налево, теперь направо. Что видите?
- Слева - окно, справа - кровать.
- Отлично, завтра будем выписываться. Вас, наверное, дома заждались?
- Да, конечно! Слева - окно, справа - кровать!
- О! Понятно! А может, у вас все-таки что-нибудь болит?
- Да, слева - окно, справа - кровать!

- Вот я вижу, больной, вы уже не в первый раз у нас?
- Да и вы, доктор, с утра уже к нам заходили.
- А вы откуда знаете?
- Так вся ж еда из тумбочек поисчезала!

- Так, больной, идите сюда, медсестра на вас снова жалуется. Зачем этой ночью вы опять спали в гинекологическом кресле?
- Ну, я, блин, ну, не знаю, в общем, нравится мне!
- Ему, видите ли, нравится! А сестре из-за тебя опять всю ночь прилечь было негде!

- Ну ладно, больной, я вот вам выпишу сейчас таблетки. Принимать их не надо - принесите их мне, я вам за это дам сто тысяч рублей...

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Просмотрено: 1445 раз Просмотров: 1445 опубликовал: Ruslan 22 сентября 2017 Напечатать Комментарии (0)
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