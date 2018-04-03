|
Кто на новенького?
Жомарта Амирханова назначили руководителем управления экономики и бюджетного планирования Алматинской области. Трудовую деятельность господин Амирханов начал в 2004 году. В 2010 году его назначили начальником управления территориального развития департамента региональной политики и межбюджетных отношений Министерства экономического развития и торговли РК. В 2010-2013 годы - заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования акимата Жамбылской области. С 30 октября 2013 года занимал должность руководителя управления экономики и бюджетного планирования акимата Жамбылской области.
Подготовила Айгуль Жилкишина