ТЕМА ЗАКРЫТА

КАК ОТДЕЛИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ ОТ ЧАСТНЫХ БАНКОВ?
Подробнее >>>
ЦИФРОВОЙ ЛИКБЕЗ

“ТВИННИНГ” - КОМПЬЮТЕРНАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





"МК в Казахстане"


Деловой Казахстан


Сто Сторон







погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Кто на новенького? ---

Кто на новенького?
Жомарта Амирханова назначили руководителем управления экономики и бюджетного планирования Алматинской области. Трудовую деятельность господин Амирханов начал в 2004 году. В 2010 году его назначили начальником управления территориального развития департамента региональной политики и межбюджетных отношений Министерства экономического развития и торговли РК. В 2010-2013 годы - заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования акимата Жамбылской области. С 30 октября 2013 года занимал должность руководителя управления экономики и бюджетного планирования акимата Жамбылской области.

Подготовила Айгуль Жилкишина

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 1293 раз Просмотров: 1293 опубликовал: Ruslan 17 октября 2017 Напечатать Комментарии (0)
Наши награды    
Календарь
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Апрель 2018 (117)
Март 2018 (137)
Февраль 2018 (164)
Январь 2018 (156)
Декабрь 2017 (145)
Ноябрь 2017 (177)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on null in /var/www/vhosts/np.kz/public_html/engine/modules/main.php on line 390