Алла Иванилова

Вчера, в понедельник, глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром энергетики Канатом Бозумбаевым, который проинформировал о текущем состоянии на рынке ГСМ и ходе модернизации нефтеперерабатывающих заводов.

В комитете сената по международным отношениям, обороне и безопасности прошла встреча с заинтересованными государственными органами по вопросам эмиграции в Казахстане.

В мажилисе парламента прошла презентация законопроекта “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности”.

Сегодня, во вторник, пройдет очередное заседание правительства, на котором рассмотрят итоги социально-экономического развития РК и исполнения республиканского бюджета за девять месяцев 2017 года, ход реализации Государственной программы развития образования и науки на 2016-2019 годы, а также ход проведения приватизации.



Астана