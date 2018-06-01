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Кто на новенького? ---

Асет Магауов получил назначение на пост генерального директора ОЮЛ “Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY”. Напомним, ранее он занимал пост вице-министра энергетики РК.
Еркин Онгарбаев получил должность председателя комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества. Известно, что ранее господин Онгарбаев трудился на должности проректора, декана юридического факультета Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.
Серик Амангалиев назначен заместителем акима Мангистауской области. Известно, что с декабря 2008 до мая 2011 года он занимал пост замакима Атырауской области, а позже работал в отделе госконтроля и организационно-территориальной работы администрации президента на должности госинспектора.
Андрей Бельянинов стал председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР). На этом посту он сменил Дмитрия Панкина, который руководил банком с февраля 2015 года. Напомним, что ранее господин Бельянинов возглавлял Федеральную таможенную службу России.

Подготовил Алан Байтенов

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Просмотрено: 1254 раз Просмотров: 1254 опубликовал: Ruslan 5 декабря 2017 Напечатать Комментарии (0)
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