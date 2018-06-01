Кто на новенького?

Асет Магауов получил назначение на пост генерального директора ОЮЛ “Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY”. Напомним, ранее он занимал пост вице-министра энергетики РК.

Еркин Онгарбаев получил должность председателя комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества. Известно, что ранее господин Онгарбаев трудился на должности проректора, декана юридического факультета Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.

Серик Амангалиев назначен заместителем акима Мангистауской области. Известно, что с декабря 2008 до мая 2011 года он занимал пост замакима Атырауской области, а позже работал в отделе госконтроля и организационно-территориальной работы администрации президента на должности госинспектора.

Андрей Бельянинов стал председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР). На этом посту он сменил Дмитрия Панкина, который руководил банком с февраля 2015 года. Напомним, что ранее господин Бельянинов возглавлял Федеральную таможенную службу России.



Подготовил Алан Байтенов