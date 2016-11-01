ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИСКУССТВ ИМЕНИ АБЫЛХАНА КАСТЕЕВА

(мкр. “Коктем-3”, д. 22/1)

12 ноября 2016 года в 10.00 в Государственном музее искусств имени Абылхана Кастеева открывается выставка знаменитого британского художника Дэмиена Херста “Новая религия”, организованная Британским советом и Государственным музеем искусств имени Абылхана Кастеева совместно с галереей Пола Столпера при поддержке общественного объединения “Евразийский культурный альянс”.

Выставка “Новая религия” исследует сложные отношения между медициной и верой, искусством и религией; эти темы на протяжении многих лет являются центральными в творчестве Дэмиена Херста - художника, который побуждает задуматься и подчас вызывает много споров. “Новая религия” была впервые представлена в галерее Пола Столпера в 2005 году, после чего проходила в Осло, Москве, Венеции, Софии, Гданьске и лондонской Церкви Всех Святых. Выставка “Новая религия” затрагивает отношение Херста к таким понятиям, как вера, смертность, любовь, соблазн и потребление, которые являются доминирующими темами и основным смыслом его работ на протяжении последних 25 лет.

В рамках выставки состоится серия образовательных мероприятий, которая будет включать в себя публичные лекции о влиянии Дэмиена Херста на современную культуру, экскурсии с гидом и показ фильма о жизни художника.

Выставка продлится до 19 декабря 2016 года.



ГАЛЕРЕЯ “24 ИЮНЯ”

(ул. 24 июня, д. 30, уг.ул. Абая)

Галерея “24 июня” - это свободное арт-пространство, которое открывает творчество миру. Одновременно с выставками в галерее проходят мастер-классы по живописи, рисунку, керамике, батику, макраме. Это прекрасная возможность расслабиться и открыть в себе новые грани, познакомиться с новыми людьми, пообщаться с профессиональными художниками и узнать больше об их творчестве и современном искусстве. Галерея в полной мере использует современные технологии и ведет на своем сайте прямые трансляции из залов.

11 ноября в 19.00 состоится открытие художественной выставки “Многоликая осень”. Выставка-диалог, посвященная осени, - это не только произведения художников, но и стихи поэтов об этой прекрасной поре. Более двадцати художников приняли участие в проекте, чтобы раскрыть вечную тему в новом формате.

Выставка “Многоликая осень” продлится до 4 декабря 2016 года.



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

(“Самал-1”, д. 44)

В Алматы открылась персональная выставка “Џлы дала елi” члена Союза художников Казахстана, художника-пейзажиста Ермахана Бегенова, посвященная 25-летию независимости республики.

Уникальность творчества Бегенова заключается в том, что в своих работах он мыслит себя наследником поэтической культуры своего народа, претворяющего мифологические образы в зримые, изобразительные, находя все новые и новые образные характеристики полюбившимся мотивам. Для своих полотен художник выбирает специфические для Казахстана ландшафты, оазисы в бескрайней казахстанской степи, величественные снежные горы, застывшую гладь озер. В его пейзажах все находится в состоянии покоя, величия и гармонии. На выставке “Џлы дала елi” будут представлены более 80 живописных картин художника. Масштабы экспозиции показывают глубину исследования автором темы исторического национального пейзажа. Посетители смогут познакомиться с новыми произведениями автора - “Сары-Арка - ковыльная степь”, “Степные озера Кургальджин”, “Священная гора Баянаул”, туркестанская серия работ “Хантагы”, “Каратау кунгей”, “Каньон Мыѓжылћы” и “Каньон Аћсу-Жабаѕлы”. Более 50 работ автор посвятил красотам Бурабая: “Поляна Аблай хана”, “Пещера Балуан Шолак”, “Гора Ак Бота”, “Гора Окжетпес” и другие. В хребте “Спящий рыцарь” художник видит батыра, просыпающегося на рассвете.

Выставка продлится до 30 ноября 2016 года.