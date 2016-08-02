УТКИ И РЫНКИ

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ НЕФТИ
Подробнее >>>
РЕПОРТАЖ ИЗ ДОЛИНЫ ЦАРЕЙ

ЭКСКЛЮЗИВ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Власть Неделя власти

Алла Иванилова
Во вторник в рамках государственного визита в Польшу глава государства встретился с премьер-министром Республики Польша Беатой Шидло. Обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие в торгово-экономической, политической и культурно-гуманитарной сферах.
Начался официальный визит президента РК Нурсултана Назарбаева в Республику Сербия.
В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область премьер-министр РК Карим Масимов посетил крупнейшую в Казахстане солнечную электростанцию, расположенную в Жуалынском районе, а также провел выездное совещание по развитию нефтехимической отрасли.
Состоялась встреча генерального прокурора РК Жакипа Асанова с генеральным прокурором Республики Сербия Загоркой Доловац. В ходе встречи стороны обсудили перспективы международно-правовых отношений между странами в рамках предстоящего подписания межгосударственных договоров о правовой помощи по уголовным делам, о выдаче и о передаче осужденных лиц.
В Белграде состоялось первое заседание межправительственной казахстанско-сербской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Вчера, в среду, в рамках официального визита главы государства Нурсултана Назарбаева в Республику Сербия состоялись переговоры в узком и расширенном составе с президентом Республики Сербия Томиславом Николичем, по итогам которых был подписан ряд двусторонних документов.
В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область премьер-министр РК Карим Масимов прибыл в Жезказган, где оценил потенциал развития металлургического комплекса региона.
В Алматы прошло ежегодное августовское совещание работников образования с участием министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева.
В Астане руководители железнодорожных администраций Казахстана, Азербайджана и Грузии встретились с грузоотправителями, крупнейшими операторами и грузовыми компаниями Казахстана.
Сегодня, в четверг, союз транспортников Казахстана KAZLOGISTICS проводит в г. Актау международную конференцию “Транзитный потенциал Казахстана. Эффективная логистика в странах Каспийского и Черноморского регионов”, где примут участие представители государственных органов, НПП РК “Атамекен”, АО “НК “КТЖ”, национальных и международных логистических, транспортных организаций и другие заинтересованные лица из Турции, Азербайджана, Грузии, Украины, Ирана, Литвы и России.

 

Астана

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 462 раз Просмотров: 462 опубликовал: Ruslan Вчера, 16:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Август 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Август 2016 (164)
Июль 2016 (186)
Июнь 2016 (176)
Май 2016 (162)
Апрель 2016 (195)
Март 2016 (153)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390