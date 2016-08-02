Алла Иванилова

Во вторник в рамках государственного визита в Польшу глава государства встретился с премьер-министром Республики Польша Беатой Шидло. Обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие в торгово-экономической, политической и культурно-гуманитарной сферах.

Начался официальный визит президента РК Нурсултана Назарбаева в Республику Сербия.

В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область премьер-министр РК Карим Масимов посетил крупнейшую в Казахстане солнечную электростанцию, расположенную в Жуалынском районе, а также провел выездное совещание по развитию нефтехимической отрасли.

Состоялась встреча генерального прокурора РК Жакипа Асанова с генеральным прокурором Республики Сербия Загоркой Доловац. В ходе встречи стороны обсудили перспективы международно-правовых отношений между странами в рамках предстоящего подписания межгосударственных договоров о правовой помощи по уголовным делам, о выдаче и о передаче осужденных лиц.

В Белграде состоялось первое заседание межправительственной казахстанско-сербской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Вчера, в среду, в рамках официального визита главы государства Нурсултана Назарбаева в Республику Сербия состоялись переговоры в узком и расширенном составе с президентом Республики Сербия Томиславом Николичем, по итогам которых был подписан ряд двусторонних документов.

В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область премьер-министр РК Карим Масимов прибыл в Жезказган, где оценил потенциал развития металлургического комплекса региона.

В Алматы прошло ежегодное августовское совещание работников образования с участием министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева.

В Астане руководители железнодорожных администраций Казахстана, Азербайджана и Грузии встретились с грузоотправителями, крупнейшими операторами и грузовыми компаниями Казахстана.

Сегодня, в четверг, союз транспортников Казахстана KAZLOGISTICS проводит в г. Актау международную конференцию “Транзитный потенциал Казахстана. Эффективная логистика в странах Каспийского и Черноморского регионов”, где примут участие представители государственных органов, НПП РК “Атамекен”, АО “НК “КТЖ”, национальных и международных логистических, транспортных организаций и другие заинтересованные лица из Турции, Азербайджана, Грузии, Украины, Ирана, Литвы и России. Астана