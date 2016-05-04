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Неделя власти Неделя власти

Алла Иванилова
В понедельник глава Казахстана прибыл с государственным визитом в Польшу, где состоялись переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой и подписали ряд двусторонних документов. Также состоялась встреча с председателем сената Польши Станиславом Карчевским, на которой обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия двух стран.
Премьер-министр РК Карим Масимов прибыл с рабочей поездкой в Южно-Казахстанскую область, где посетил производственные и культурно-исторические объекты, встретился с представителями общественности, чтобы обсудить актуальные вопросы и оценить ход социально-экономического развития в регионе.
Во вторник в рамках государственного визита в Польшу глава государства встретился с премьер-министром Республики Польша Беатой Шидло. Обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие в торгово-экономической, политической и культурно-гуманитарной сферах.
Начался официальный визит президента РК Нурсултана Назарбаева в Республику Сербия.
Состоялась встреча генерального прокурора РК Жакипа Асанова с генеральным прокурором Республики Сербия Загоркой Доловац. В ходе встречи стороны обсудили перспективы международно-правовых отношений между странами в рамках предстоящего подписания межгосударственных договоров о правовой помощи по уголовным делам, о выдаче и о передаче осужденных лиц.
В Белграде состоялось первое заседание межправительственной казахстанско-сербской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область премьер-министр РК Карим Масимов посетил крупнейшую в Казахстане солнечную электростанцию, расположенную в Жуалынском районе, а также провел выездное совещание по развитию нефтехимической отрасли.
В среду в рамках официального визита главы государства Нурсултана Назарбаева в Республику Сербия состоялись переговоры в узком и расширенном составе с президентом Республики Сербия Томиславом Николичем, по итогам которых подписали ряд двусторонних документов. Президент Казахстана провел встречи с премьер-министром Сербии Александром Вучичем и Патриархом Сербским Иринеем, который вручил Нурсултану Назарбаеву высшую награду Сербской православной церкви - орден Святого Саввы I степени. Также глава государства принял участие в церемонии открытия памятника Жамбылу Жабаеву в Белграде.
В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область премьер-министр РК Карим Масимов прибыл в Жезказган, где оценил потенциал развития металлургического комплекса региона.
В Алматы прошло ежегодное августовское совещание работников образования с участием министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева.
В Астане руководители железнодорожных администраций Казахстана, Азербайджана и Грузии встретились с грузоотправителями, крупнейшими операторами и грузовыми компаниями Казахстана.
Вчера, в четверг, премьер-министр РК Карим Масимов выразил соболезнования государственному советнику Мьянмы Аун Сан Су Чжи и семьям жертв, пострадавшим от разрушительного землетрясения в Мьянме.
В Службе центральных коммуникаций прошел брифинг о подготовке к новому учебному году с участием вице-министра образования и науки РК Эльмиры Суханбердиевой.
Союз транспортников Казахстана KAZLOGISTICS проводит в г. Актау международную конференцию “Транзитный потенциал Казахстана. Эффективная логистика в странах Каспийского и Черноморского регионов”, в которой примут участие представители государственных органов, НПП РК “Атамекен”, АО “НК “КТЖ”, национальных и международных логистических, транспортных организаций и другие заинтересованные лица из Турции, Азербайджана, Грузии, Украины, Ирана, Литвы и России.
Сегодня, в пятницу, в Министерстве иностранных дел РК состоятся брифинг посла Республики Казахстан в Австрийской Республике и по совместительству Постоянного представителя РК при международных организациях в Вене Кайрата Сарыбая, посвященный взаимодействию Казахстана с Австрией, а также церемония открытия выставки фотодокументов из Архива президента Республики Казахстан “Инициативы президента РК Н. Назарбаева по укреплению глобальной и региональной безопасности” (к 25-летию подписания Указа о закрытии Семипалатинского полигона).

 

Астана

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