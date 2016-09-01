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Неделя власти Неделя власти

Алла Иванилова
В понедельник президент Казахстана выступил в ходе международной конференции “Построение мира без ядерного оружия”, посвященной 25-летию закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона.
Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву в связи с трагическими событиями, повлекшими гибель кыргызских граждан, - пожаре в типографии в Москве и дорожно-транспортном происшествии на автотрассе Бишкек - Ош.
Глава государства провел встречу с председателем Межпарламентского союза Сабером Чоудхури и заслуженным деятелем культуры Российской Федерации писателем Леонидом Млечиным.
Президент Казахстана встретился с ректором Казахской национальной академии хореографии, художественным руководителем балета “Астана Опера” Алтынай Асылмуратовой.
Председатель сената парламента РК Касым-Жомарт Токаев и спикер мажилиса Нурлан Нигматулин провели ряд двусторонних встреч с участниками Международной конференции “Построение мира без ядерного оружия”.
Вице-спикер мажилиса Владимир Божко встретился с председателем комиссии по внешним связям Национального собрания Армении Артаком Закаряном.
Во вторник в Казахстане отмечали День Конституции.
Состоялась встреча государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой с вице-президентом Республики Болгария Маргаритой Поповой. Стороны обсудили состояние и актуальные вопросы развития казахстанско-болгарских отношений.
В парламенте прошли встречи спикера мажилиса Нурлана Нигматулина с вице-председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Азаем Гулиевым,
заместителя председателя мажилиса Гульмиры Исимбаевой с вице-спикером парламента Республики Фиджи Рувени Наддало.
Вчера, в среду, глава государства принял участие в церемонии открытия новых объектов образования города Астаны: школы-лицея № 84 и Казахской национальной академии хореографии.
В Министерстве обороны чествовали легкоатлетку, бронзового призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, капитана ЦСКА МО РК Ольгу Рыпакову.
В Службе центральных коммуникаций состоялась пресс-конференция на тему “О деятельности государственной корпорации “Правительство для граждан” с участием председателя правления государственной корпорации “Правительство для граждан” Данияра Еренчинова.
Сегодня, в четверг, в парламенте состоится открытие второй сессии VI созыва.

 

Астана

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Просмотрено: 4 раз Просмотров: 4 опубликовал: Ruslan Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
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