Неделя власти

Алла Иванилова

В понедельник президент Казахстана выступил в ходе международной конференции “Построение мира без ядерного оружия”, посвященной 25-летию закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву в связи с трагическими событиями, повлекшими гибель кыргызских граждан, - пожаре в типографии в Москве и дорожно-транспортном происшествии на автотрассе Бишкек - Ош.

Глава государства провел встречу с председателем Межпарламентского союза Сабером Чоудхури и заслуженным деятелем культуры Российской Федерации писателем Леонидом Млечиным.

Президент Казахстана встретился с ректором Казахской национальной академии хореографии, художественным руководителем балета “Астана Опера” Алтынай Асылмуратовой.

Председатель сената парламента РК Касым-Жомарт Токаев и спикер мажилиса Нурлан Нигматулин провели ряд двусторонних встреч с участниками Международной конференции “Построение мира без ядерного оружия”.

Вице-спикер мажилиса Владимир Божко встретился с председателем комиссии по внешним связям Национального собрания Армении Артаком Закаряном.

Во вторник в Казахстане отмечали День Конституции.

Состоялась встреча государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой с вице-президентом Республики Болгария Маргаритой Поповой. Стороны обсудили состояние и актуальные вопросы развития казахстанско-болгарских отношений.

В парламенте прошли встречи спикера мажилиса Нурлана Нигматулина с вице-председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Азаем Гулиевым,

заместителя председателя мажилиса Гульмиры Исимбаевой с вице-спикером парламента Республики Фиджи Рувени Наддало.

Вчера, в среду, глава государства принял участие в церемонии открытия новых объектов образования города Астаны: школы-лицея № 84 и Казахской национальной академии хореографии.

В Министерстве обороны чествовали легкоатлетку, бронзового призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, капитана ЦСКА МО РК Ольгу Рыпакову.

В Службе центральных коммуникаций состоялась пресс-конференция на тему “О деятельности государственной корпорации “Правительство для граждан” с участием председателя правления государственной корпорации “Правительство для граждан” Данияра Еренчинова.

Сегодня, в четверг, в парламенте состоится открытие второй сессии VI созыва. Астана