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Неделя власти Неделя власти

Алла Иванилова
В понедельник президент Казахстана выступил в ходе международной конференции “Построение мира без ядерного оружия”, посвященной 25-летию закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона.
Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву в связи с трагическими событиями, повлекшими гибель кыргызских граждан, - пожаре в типографии в Москве и дорожно-транспортном происшествии на автотрассе Бишкек - Ош.
Во вторник в Казахстане отмечали День Конституции.
Состоялась встреча государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой с вице-президентом Республики Болгария Маргаритой Поповой. Стороны обсудили состояние и актуальные вопросы развития казахстанско-болгарских отношений.
В парламенте прошли встречи спикера мажилиса Нурлана Нигматулина с вице-председателем Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Азаем Гулиевым, заместителя председателя мажилиса Гульмиры Исимбаевой с вице-спикером парламента Республики Фиджи Рувени Наддало.
В среду глава государства принял участие в церемонии открытия новых объектов образования города Астаны: школы-лицея №84 и Казахской национальной академии хореографии.
Президент Казахстана посетил выставочный комплекс “Астана ЭКСПО-2017” , где ознакомился с ходом строительства павильона “Казахстан”, а также осмотрел здание Конгресс-центра.
Вчера, в четверг, в парламенте с участием главы государства состоялось открытие второй сессии VI созыва.
Премьер-министр Казахстана Карим Масимов посетил филиал Республиканской физико-математической школы в Астане.
Сегодня, в пятницу, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китайскую Народную Республику для участия в саммите G20, который состоится в Ханчжоу.
В Астане пройдет круглый стол на тему “Казахстанско-Финское сотрудничество по развитию медицинских услуг и медицинского образования”, в рамках которого состоится подписание меморандума о сотрудничестве в развитии сестринского дела между медицинским колледжем Астаны и двумя университетами прикладных наук Финляндии.

 

 

Астана

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Просмотрено: 81 раз Просмотров: 81 опубликовал: Ruslan Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (2)
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