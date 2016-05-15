Алла Иванилова

Вчера, в понедельник, глава государства на полях Саммита G-20 провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Рассмотрели вопросы взаимодействия по ряду ключевых направлений казахстанско-саудовского партнерства.

Президент Казахстана провел брифинг по итогам визита в Китайскую Народную Республику и участия в Саммите G-20.

Председатель правления АО НК "КазАвтоЖол" Ермек Кизатов и генеральный директор по заграничным проектам компании Korea Expressway Corporation подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области автодорожного строительства и внедрении новых технологий.

Сегодня, во вторник, в Астане пройдет семинар на тему "Усиление взаимодействия Казахстана с Зеленым климатическим фондом", организуемый Программой развития ООН в Казахстане при содействии Министерства энергетики.

Астана