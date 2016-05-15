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Власть Неделя власти

Алла Иванилова
Вчера, в понедельник, глава государства на полях Саммита G-20 провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Рассмотрели вопросы взаимодействия по ряду ключевых направлений казахстанско-саудовского партнерства.
Президент Казахстана провел брифинг по итогам визита в Китайскую Народную Республику и участия в Саммите G-20.
Председатель правления АО НК "КазАвтоЖол" Ермек Кизатов и генеральный директор по заграничным проектам компании Korea Expressway Corporation подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области автодорожного строительства и внедрении новых технологий.

Сегодня, во вторник, в Астане пройдет семинар на тему "Усиление взаимодействия Казахстана с Зеленым климатическим фондом", организуемый Программой развития ООН в Казахстане при содействии Министерства энергетики.

 

Астана

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Просмотрено: 24 раз Просмотров: 24 опубликовал: Ruslan Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (1)
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