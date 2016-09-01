Алла Иванилова

Во вторник глава государства провел встречу с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым, который доложил о принимаемых мерах по повышению эффективности работы СМИ, деятельности в области улучшения качества функционирования телекоммуникационной отрасли, включая разработку программы “Цифровой Казахстан”, а также развитию государственных услуг населению по принципу “одного окна”.

Президент Казахстана провел встречу с директором службы внешней разведки РК “Сырбар” Габитом Байжановым. В ходе встречи обсудили вопросы обеспечения национальной безопасности.

Председатель комитета мажилиса по международным делам, обороне и безопасности Маулен Ашимбаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики в Казахстане Юрийсом Погребняксом.

В Министерстве по делам государственной службы проведены общественные слушания по проекту Концепции по гендерной и семейной политике в Республике Казахстан до 2030 года.

В Министерстве иностранных дел РК наградили участников ежегодного третьего конкурса “Казахстан глазами зарубежных СМИ”.

Главы министерств культуры Казахстана и России Арыстанбек Мухамедиулы и Владимир Мединский подписали Программу сотрудничества в области культуры на 2017-2019 годы.

Состоялось III заседание Общественного совета по вопросам организации и проведения ЭКСПО-2017 в Астане.

В Бишкеке прошел кыргызско-казахстанский бизнес-форум.

Вчера, в среду, состоялось первое в этой сессии пленарное заседание мажилиса парламента, на котором депутаты приняли в работу новые законопроекты.

В мажилисе прошло заседание рабочей группы по рассмотрению депутатских поправок в Закон “О дорожном движении”.

В Министерстве сельского хозяйства состоялся брифинг на тему “Меры по обеспечению доступа казахстанской сельскохозяйственной продукции на рынок Китая”.

Сегодня, в четверг, состоится заседание бюро сената.

В мажилисе парламента пройдет презентация законопроекта “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму”.

В Астане начнется I Республиканский турнир “Астана жџлдызы” по национальным видам спорта. Организаторы турнира - акимат города Астаны и Ассоциация национальных видов спорта Республики Казахстан. Астана