СТАРТАП

ТАМ, ГДЕ ПРОСТО НЕ БЫЛО ШАНСОВ
Подробнее >>>
ОГОНЬ, ВОДА И ПРИГОВОР

КТО РЕЖИССИРОВАЛ САМОСОЖЖЕНИЕ В ТАРАЗЕ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Власть Неделя власти

Алла Иванилова
Во вторник глава государства провел встречу с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым, который доложил о принимаемых мерах по повышению эффективности работы СМИ, деятельности в области улучшения качества функционирования телекоммуникационной отрасли, включая разработку программы “Цифровой Казахстан”, а также развитию государственных услуг населению по принципу “одного окна”.
Президент Казахстана провел встречу с директором службы внешней разведки РК “Сырбар” Габитом Байжановым. В ходе встречи обсудили вопросы обеспечения национальной безопасности.
Председатель комитета мажилиса по международным делам, обороне и безопасности Маулен Ашимбаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики в Казахстане Юрийсом Погребняксом.
В Министерстве по делам государственной службы проведены общественные слушания по проекту Концепции по гендерной и семейной политике в Республике Казахстан до 2030 года.
В Министерстве иностранных дел РК наградили участников ежегодного третьего конкурса “Казахстан глазами зарубежных СМИ”.
Главы министерств культуры Казахстана и России Арыстанбек Мухамедиулы и Владимир Мединский подписали Программу сотрудничества в области культуры на 2017-2019 годы.
Состоялось III заседание Общественного совета по вопросам организации и проведения ЭКСПО-2017 в Астане.
В Бишкеке прошел кыргызско-казахстанский бизнес-форум.
Вчера, в среду, состоялось первое в этой сессии пленарное заседание мажилиса парламента, на котором депутаты приняли в работу новые законопроекты.
В мажилисе прошло заседание рабочей группы по рассмотрению депутатских поправок в Закон “О дорожном движении”.
В Министерстве сельского хозяйства состоялся брифинг на тему “Меры по обеспечению доступа казахстанской сельскохозяйственной продукции на рынок Китая”.
Сегодня, в четверг, состоится заседание бюро сената.
В мажилисе парламента пройдет презентация законопроекта “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму”.
В Астане начнется I Республиканский турнир “Астана жџлдызы” по национальным видам спорта. Организаторы турнира - акимат города Астаны и Ассоциация национальных видов спорта Республики Казахстан.

 

Астана

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 36 раз Просмотров: 36 опубликовал: Ruslan Сегодня, 16:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Сентябрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Сентябрь 2016 (57)
Август 2016 (173)
Июль 2016 (186)
Июнь 2016 (176)
Май 2016 (162)
Апрель 2016 (195)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390