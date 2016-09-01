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Неделя власти Неделя власти

Алла Иванилова
В понедельник президент Казахстана провел брифинг по итогам визита в Китайскую Народную Республику и участия в саммите G-20.
Во вторник глава государства провел встречу с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым, который доложил о принимаемых мерах по повышению эффективности работы СМИ.
Президент Казахстана провел встречу с директором Службы внешней разведки РК “Сырбар” Габитом Байжановым. В ходе встречи обсудили вопросы обеспечения национальной безопасности.
Главы министерств культуры Казахстана и России Арыстанбек Мухамедиулы и Владимир Мединский подписали Программу сотрудничества в области культуры на 2017-2019 годы.
В среду состоялось первое в этой сессии пленарное заседание мажилиса парламента, на котором одобрили проект закона РК “О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о взаимном признании льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, участников боевых действий на территории других государств, семей погибших военнослужащих от 15 апреля 1994 года”.
В мажилисе прошло заседание рабочей группы по рассмотрению депутатских поправок в Закон “О дорожном движении”.
Вчера, в четверг, состоялось заседание бюро сената.
В мажилисе парламента прошла презентация законопроекта “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму”.
В Министерстве сельского хозяйства прошел брифинг на тему “Жатва-2016”.
Сегодня, в пятницу, пройдет расширенное заседание правительства с участием главы государства.

 

Астана

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Просмотрено: 33 раз Просмотров: 33 опубликовал: Ruslan Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
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