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Власть Неделя власти

Алла Иванилова
Во вторник глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Указ “О составе правительства Республики Казахстан” и сделал заявление по вопросам кадровых и структурных изменений в системе государственного управления.
Президент Казахстана провел встречу с руководящим составом Министерства обороны.
Состоялся телефонный разговор главы государства с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы лидеры двух стран обменялись поздравлениями по случаю праздника Курбан айт и обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, а также ряд актуальных региональных и международных вопросов.
В мажилисе прошла презентация законопроекта “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам развития местного самоуправления”.
Состоялось первое заседание правительства в обновленном составе Кабинета министров. Основной темой заседания стали поручения президента, данные по итогам расширенного заседания правительства 9 сентября текущего года.
Вчера, в среду, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область.
Финансовый секретарь правительства Специального административного региона Гонконг (САРГ) Джон Цанг (John Tsang) во главе делегации высокого уровня посетил Астану. Цель приезда - налаживание более близких деловых связей между Гонконгом и Казахстаном.
Сегодня, в четверг, состоится пленарное заседание сената парламента.
В мажилисе парламента пройдет презентация законопроектов: “О республиканском бюджете на 2017 - 2019 годы”, “О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2017-2019 годы”, “Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2017-2019 годы”, “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного и животного мира”, “О Фонде компенсации вреда потерпевшим”, “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности Фонда компенсации вреда потерпевшим”.

 

Астана

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Просмотрено: 18 раз Просмотров: 18 опубликовал: Ruslan Сегодня, 18:00 Напечатать Комментарии (0)
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