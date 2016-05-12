Неделя власти

Алла Иванилова

В понедельник глава государства посетил мечеть “Хазрет Султан” и поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт.

Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Узбекистан, где возложил цветы к месту захоронения Ислама Каримова и встретился с временно исполняющим обязанности президента Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым.

В среду состоялось очередное пленарное заседание мажилиса парламента, на котором был одобрен законопроект о ратификации Конвенции между Казахстаном и Сербией об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и на капитал и протокола к ней.

В четверг в мажилисе прошла презентация законопроектов: “О республиканском бюджете на 2017 - 2019 годы”, “О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2017-2019 годы”, “Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2017-2019 годы”, “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного и животного мира”, “О Фонде компенсации вреда потерпевшим”, “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности Фонда компенсации вреда потерпевшим”.

В Службе центральных коммуникаций прошла пресс-конференция на тему “Развитие космических проектов Республики Казахстан” с участием председателя Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развития Еркина Шаймагамбетова.

Сегодня, в пятницу, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев примет участие в юбилейном саммите СНГ в Бишкеке.

Астана