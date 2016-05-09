Алла Иванилова

Вчера, в понедельник, глава государства, находясь с визитом в Алматы, посетил школу № 168 и спортивный комплекс “Халык Арена”.

Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Алматинскую область, где ознакомился с реконструкцией аэропорта Талдыкоргана. Запланировано также посещение ряда транспортных, сельскохозяйственных и социально-культурных объектов.

В мажилисе парламента прошел правительственный час с участием министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева на тему “Экономический рост и реализация Государственной программы инфраструктурного развития “Нурлы жол” на 2015 - 2019 годы”.

В Службе центральных коммуникаций прошла пресс-конференция, посвященная вопросам развития сферы культуры. В ней приняли участие директор департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта (МКС) РК Актоты Райымкулова, общественный деятель Гарифолла Есим, сопредседатель Союза кинематографистов МКС РК, режиссер Ахат Ибраев.

Сегодня, во вторник, в мажилисе парламента пройдет расширенное заседание комитета по экономической реформе и региональному развитию по обсуждению проекта закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции” в рамках реализации 53-го шага Плана нации “100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ”.

Под председательством премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева пройдет очередное заседание правительства РК в селекторном режиме, на котором будут рассмотрены меры по недопущению роста цен на продтовары, подведены итоги реализации “Дорожной карты занятости” за девять месяцев текущего года, а также обсудят ход уборочных работ и подготовку к отопительному сезону в республике. Астана