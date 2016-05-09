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Власть Неделя власти

Алла Иванилова
Вчера, в понедельник, глава государства, находясь с визитом в Алматы, посетил школу № 168 и спортивный комплекс “Халык Арена”.
Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Алматинскую область, где ознакомился с реконструкцией аэропорта Талдыкоргана. Запланировано также посещение ряда транспортных, сельскохозяйственных и социально-культурных объектов.
В мажилисе парламента прошел правительственный час с участием министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева на тему “Экономический рост и реализация Государственной программы инфраструктурного развития “Нурлы жол” на 2015 - 2019 годы”.
В Службе центральных коммуникаций прошла пресс-конференция, посвященная вопросам развития сферы культуры. В ней приняли участие директор департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта (МКС) РК Актоты Райымкулова, общественный деятель Гарифолла Есим, сопредседатель Союза кинематографистов МКС РК, режиссер Ахат Ибраев.
Сегодня, во вторник, в мажилисе парламента пройдет расширенное заседание комитета по экономической реформе и региональному развитию по обсуждению проекта закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции” в рамках реализации 53-го шага Плана нации “100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ”.
Под председательством премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева пройдет очередное заседание правительства РК в селекторном режиме, на котором будут рассмотрены меры по недопущению роста цен на продтовары, подведены итоги реализации “Дорожной карты занятости” за девять месяцев текущего года, а также обсудят ход уборочных работ и подготовку к отопительному сезону в республике.

 

Астана

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Просмотрено: 82 раз Просмотров: 82 опубликовал: Ruslan Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (1)
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