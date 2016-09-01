Алла Иванилова

Во вторник председатель сената Касым-Жомарт Токаев вручил почетную грамоту бывшему депутату верхней палаты парламента Нурлану Оразалину, полномочия которого прекращены Указом президента Республики Казахстан.

В мажилисе парламента прошло расширенное заседание комитета по экономической реформе и региональному развитию по обсуждению проекта закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции” в рамках реализации 53-го шага Плана нации “100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ”.

В мажилисе состоялась встреча председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности Маулена Ашимбаева с делегацией МГУ имени М.В. Ломоносова.

Под председательством премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание правительства РК в селекторном режиме, на котором рассмотрели меры по недопущению роста цен на продтовары, подвели итоги реализации “Дорожной карты занятости” за девять месяцев текущего года, а также обсудили ход уборочных работ и подготовку к отопительному сезону в республике.

Министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев провел встречу с председателем Духовного управления мусульман Казахстана, Верховным муфтием Ержаном Маямеровым.

В Министерстве юстиции прошли общественные слушания по законопроекту “О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях”.

В Астане состоялась третья встреча высших должностных лиц Алматинского процесса по защите беженцев и международной миграции.

Вчера, в среду, глава государства провел встречу с председателем Верховного суда Кайратом Мами. Обсудили вопросы реализации Плана нации “100 конкретных шагов”, а также итоги отправления правосудия за восемь месяцев текущего года и подготовку к предстоящему VII съезду судей Республики Казахстан.

В Службе центральных коммуникаций прошла пресс-конференция на тему “Повышение статуса рабочих и технических специальностей: итоги национального чемпионата Worldskills Kazakhstan-2016 с участием вице-министра образования и науки РК Эльмиры Суханбердиевой.

Сегодня, в четверг, в Астане пройдет круглый стол на тему “Законодательные и институциональные меры предупреждения и пресечения экстремизма и терроризма на современном этапе”.

В Астане состоится конференция “Актуальные вопросы налогообложения: новый налогово-таможенный кодекс, электронные счета-фактуры, всеобщее налоговое декларирование и контрольно-кассовые машины”. Астана