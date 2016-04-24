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Неделя власти Неделя власти

Алла Иванилова
В понедельник глава государства, находясь с визитом в Алматы, посетил школу № 168 и спортивный комплекс “Халык Арена”.
Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Алматинскую область, где ознакомился с реконструкцией аэропорта Талдыкоргана, посетил ряд транспортных, сельскохозяйственных и социально-культурных объектов.
В мажилисе парламента прошел правительственный час с участием министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева на тему “Экономический рост и реализация Государственной программы инфраструктурного развития “Нурлы жол” на 2015 - 2019 годы”.
Во вторник в мажилисе парламента прошло расширенное заседание комитета по экономической реформе и региональному развитию по обсуждению проекта закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции” в рамках реализации 53-го шага Плана нации “100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ”.
В мажилисе состоялась встреча председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности Маулена Ашимбаева с делегацией Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Под председательством премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание правительства РК в селекторном режиме, на котором рассмотрели меры по недопущению роста цен на продтовары, подвели итоги реализации “Дорожной карты занятости” за девять месяцев текущего года, а также обсудили ход уборочных работ и подготовку к отопительному сезону в республике.
Начался визит в Нью-Йорк министра иностранных дел Казахстана Ерлана Идрисова для участия в 71-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев провел встречу с председателем Духовного управления мусульман Казахстана Верховным муфтием Ержаном Маямеровым.
В Министерстве юстиции прошли общественные слушания по законопроекту “О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях”.
В среду глава государства провел встречу с председателем Верховного суда Кайратом Мами. Обсудили вопросы реализации Плана нации “100 конкретных шагов”, а также итоги отправления правосудия за восемь месяцев текущего года и подготовку к предстоящему VII съезду судей Республики Казахстан.
В Министерстве обороны РК в рамках визита начальника департамента по расширенной Европе Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Саймона Ло был подписан Меморандум о военно-техническом сотрудничестве оборонных ведомств Казахстана и Великобритании.
Вчера, в четверг, состоялось выездное заседание комитета по аграрным вопросам в Жамбылскую область по обсуждению проекта закона РК “О пастбищах”.
По поручению президента Нурсултана Назарбаева казахстанская делегация во главе с первым заместителем премьер-министра РК Аскаром Маминым прибыла с рабочей поездкой в столицу Узбекистана город Ташкент.
Министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев провел встречу с главным раввином Казахстана Ешая Когеном.
Сегодня, в пятницу, в Алматы состоится международная научно-практическая конференция “Водные ресурсы Центральной Азии и их использование”, в которой примут участие специалисты водного профиля из стран СНГ и дальнего зарубежья.


Астана

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Просмотрено: 2391 раз Просмотров: 2391 опубликовал: Ruslan 23 сентября 2016 Напечатать Комментарии (60)
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