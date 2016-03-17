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Власть Неделя власти

Алла Иванилова

Во вторник государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова приняла участие в работе Международной конференции по интегрированному контролю туберкулеза в Алматы.
Под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание правительства в селекторном режиме, на котором обсудили ход строительства жилья и социальных объектов в республике, а также меры, принимаемые для поддержки и развития отечественного предпринимательства.
Вчера, в среду, глава государства направил телеграмму-соболезнование президенту Израиля Реувену Ривлину в связи с кончиной бывшего президента Израиля Шимона Переса.
Прошло очередное пленарное заседание мажилиса, на котором одобрили законопроекты “О внесении изменений и дополнений в Закон РК “О республиканском бюджете на 2016-2018 годы” и “О внесении изменения в Закон РК “О гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2016-2018 годы”.
Министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова приняла участие в форуме “Реформа здравоохранения в Казахстане: защита здоровья нации”.
В Астане прошел Казахстанско-Китайский туристский форум.
В Службе центральных коммуникаций состоялась пресс-конференция с участием председателя управляющего комитета регионального хаба в сфере государственной службы в Астане Алихана Байменова и директора глобального центра Программы развития ООН по совершенствованию государственной службы в Сингапуре Макса Эверест-Филлипса. Презентовали итоги обзора о глобальных трендах в развитии государственной службы.
Сегодня, в четверг, состоится очередное пленарное заседание сената парламента.
Депутаты сената проведут встречу с министром финансов РК по вопросам совершенствования налогового и таможенного администрирования.


Астана

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Просмотрено: 36 раз Просмотров: 36 опубликовал: Ruslan Сегодня, 17:00 Напечатать Комментарии (1)
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  • adawk1

  • Сегодня, 17:24
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