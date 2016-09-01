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Неделя власти Неделя власти

Алла Иванилова
В понедельник в Астане прошел Азиатский межпарламентский форум по вопросам науки, технологий и инноваций. В его работе приняли участие парламентарии и эксперты более чем из 20 стран, а также представители ряда международных организаций.
В Вене начала работу 60-я сессия Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Постоянный представитель Республики Казахстан при международных организациях в Вене, посол Казахстана в Австрии Кайрат Сарыбай возглавил казахстанскую делегацию.
Во вторник под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание правительства в селекторном режиме, на котором обсудили ход строительства жилья и социальных объектов в республике.
В мажилисе состоялось третье заседание профильных комитетов парламентов стран - членов Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран, на котором обсудили вопросы сотрудничества стран ТюркПА в сфере инновационных технологий.
В среду глава государства направил телеграмму-соболезнование президенту Израиля Реувену Ривлину в связи с кончиной бывшего президента Израиля Шимона Переса.
Глава государства провел встречу с почетным старшим министром, членом парламента Сингапура Го Чок Тонгом. Обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в различных отраслях экономики.
Прошло очередное пленарное заседание мажилиса, на котором одобрили законопроекты “О внесении изменений и дополнений в Закон РК “О республиканском бюджете на 2016-2018 годы” и “О внесении изменения в Закон РК “О гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2016-2018 годы”.
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам системообразующих предприятий.
В Астане прошел Казахстанско-Китайский туристский форум.
Вчера, в четверг, президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Павлодарскую область. Запланировано посещение ряда объектов социальной, сельскохозяйственной и транспортной сфер, а также встреча с представителями общественности региона.
Состоялось очередное пленарное заседание сената парламента, на котором приняли Закон “О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о взаимном признании льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, участников боевых действий на территории других государств, семей погибших военнослужащих от 15 апреля 1994 года”.
Депутаты сената провели встречу с министром финансов РК по вопросам совершенствования налогового и таможенного администрирования.
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению ЭКСПО-2017 с участием акимов областей, городов Астаны и Алматы.
Генеральный прокурор Казахстана Жакип Асанов с 200 специалистами поехал в Актюбинскую область для решения социально-экономических вопросов региона.
Состоялось подписание меморандума между ТОО “СК-Фармация” и ЮНИСЕФ по закупу лекарственных средств для людей с ВИЧ/СПИД на 2017 год.
В Астане состоялось открытие Казахстанской международной туристской выставки Astana Leisure.
Сегодня, в пятницу, состоится выездное заседание комитета по вопросам экологии и природопользованию в г. Акколе (Акмолинская область) для ознакомления с деятельностью Наземного комплекса управления космическими аппаратами и системой мониторинга связи.

 

Астана

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Просмотрено: 32 раз Просмотров: 32 опубликовал: Ruslan Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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