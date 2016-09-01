Неделя власти

Алла Иванилова

В понедельник в Астане прошел Азиатский межпарламентский форум по вопросам науки, технологий и инноваций. В его работе приняли участие парламентарии и эксперты более чем из 20 стран, а также представители ряда международных организаций.

В Вене начала работу 60-я сессия Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Постоянный представитель Республики Казахстан при международных организациях в Вене, посол Казахстана в Австрии Кайрат Сарыбай возглавил казахстанскую делегацию.

Во вторник под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание правительства в селекторном режиме, на котором обсудили ход строительства жилья и социальных объектов в республике.

В мажилисе состоялось третье заседание профильных комитетов парламентов стран - членов Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран, на котором обсудили вопросы сотрудничества стран ТюркПА в сфере инновационных технологий.

В среду глава государства направил телеграмму-соболезнование президенту Израиля Реувену Ривлину в связи с кончиной бывшего президента Израиля Шимона Переса.

Глава государства провел встречу с почетным старшим министром, членом парламента Сингапура Го Чок Тонгом. Обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в различных отраслях экономики.

Прошло очередное пленарное заседание мажилиса, на котором одобрили законопроекты “О внесении изменений и дополнений в Закон РК “О республиканском бюджете на 2016-2018 годы” и “О внесении изменения в Закон РК “О гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2016-2018 годы”.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам системообразующих предприятий.

В Астане прошел Казахстанско-Китайский туристский форум.

Вчера, в четверг, президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Павлодарскую область. Запланировано посещение ряда объектов социальной, сельскохозяйственной и транспортной сфер, а также встреча с представителями общественности региона.

Состоялось очередное пленарное заседание сената парламента, на котором приняли Закон “О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о взаимном признании льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, участников боевых действий на территории других государств, семей погибших военнослужащих от 15 апреля 1994 года”.

Депутаты сената провели встречу с министром финансов РК по вопросам совершенствования налогового и таможенного администрирования.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению ЭКСПО-2017 с участием акимов областей, городов Астаны и Алматы.

Генеральный прокурор Казахстана Жакип Асанов с 200 специалистами поехал в Актюбинскую область для решения социально-экономических вопросов региона.

Состоялось подписание меморандума между ТОО “СК-Фармация” и ЮНИСЕФ по закупу лекарственных средств для людей с ВИЧ/СПИД на 2017 год.

В Астане состоялось открытие Казахстанской международной туристской выставки Astana Leisure.

Сегодня, в пятницу, состоится выездное заседание комитета по вопросам экологии и природопользованию в г. Акколе (Акмолинская область) для ознакомления с деятельностью Наземного комплекса управления космическими аппаратами и системой мониторинга связи. Астана