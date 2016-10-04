Алла Иванилова

Во вторник президенты Казахстана и России Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин приняли участие в пленарном заседании XIII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России “Развитие транспортно-логистического потенциала Евразийского пространства”, который состоялся в Астане. В рамках мероприятия прошла двусторонняя встреча глав государств, а также их участие в казахстанско-российском бизнес-форуме.

Рабочий визит российского лидера в Казахстан был завершен совместным просмотром Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным фильма “Двадцать восемь панфиловцев”.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

Вчера, в среду, под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание правительства Казахстана в селекторном режиме, на котором обсуждались реализация Государственной программы инфраструктурного развития “Нурлы жол” на 2015-2019 годы, вопросы охраны общественного порядка и профилактики правонарушений, а также проект закона РК “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообложения и таможенного администрирования”.

Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса парламента, на котором в первом чтении одобрили проект закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования гражданского законодательства”.

В Милане руководитель дирекции по подготовке и проведению 28-й Всемирной зимней Универсиады 2017 года Наиль Нуров обсудил вопросы организации международных студенческих соревнований с генеральным секретарем оргкомитета Универсиады-2013 в провинции Тренто Филиппом Баззанелла.

Министерство иностранных дел РК распространило заявление по ситуации в Сирии.

Сегодня, в четверг, пройдет очередное пленарное заседание сената.

Состоится встреча министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева с членами комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству сената парламента. Тема встречи: обсуждение вопросов законодательных инициатив по стимулированию экономической конкуренции и антимонопольному регулированию в рамках реализации Послания президента Н.А. Назарбаева народу Казахстана “Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие” от 30 ноября 2015 года.

В комитете мажилиса по аграрным вопросам пройдет заседание, на котором будут рассмотрены вопросы о текущем состоянии и развитии рыбного хозяйства в стране.

Состоится выездное заседание комитета мажилиса по экономической реформе и региональному развитию в Алматинскую область для ознакомления с ходом исполнения Государственной программы инфраструктурного развития “Нурлы жол” по развитию специальной экономической зоны “Хоргос - Восточные ворота”, строительству международного транспортного коридора “Западная Европа - Западный Китай” Астана