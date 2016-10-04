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Неделя власти Неделя власти

Алла Иванилова
В понедельник в Астане начались мероприятия XIII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Участники форума посетили объекты ЭКСПО-2017.
В мажилисе рабочая группа рассмотрела законопроект “О ратификации Парижского соглашения”. В обсуждении приняли участие представители госорганов, политических партий, не прошедших в парламент, Экофорума НПО РК, казахстанской программы USAID по сдерживанию изменения климата, АО “Жасыл даму”, ассоциации KAZENERGY, ОЮЛ “Коалиция за “зеленую” экономику и развитие G-Global”, Казахстанской ассоциации природопользователей для устойчивого развития.
Во вторник президенты Казахстана и России Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин приняли участие в пленарном заседании XIII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России “Развитие транспортно-логистического потенциала Евразийского пространства”, который состоялся в Астане. В рамках мероприятия состоялась двусторонняя встреча глав государств, а также их участие в казахстанско-российском бизнес-форуме.
Рабочий визит российского лидера в Казахстан был завершен совместным просмотром Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным фильма “Двадцать восемь панфиловцев”.
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.
В среду под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание правительства Казахстана в селекторном режиме, на котором обсуждались реализация Государственной программы инфраструктурного развития “Нурлы жол” на 2015-2019 годы, вопросы охраны общественного порядка и профилактики правонарушений, а также проект закона РК “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообложения и таможенного администрирования”.
Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса парламента, на котором в первом чтении одобрили проект закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования гражданского законодательства”.
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам подготовки и проведения 28-й Всемирной зимней Универсиады 2017 года в г. Алматы.
Министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов принял участие в Брюссельской конференции по Афганистану, организованной Европейским союзом и правительством Афганистана.
В Париже казахстанская делегация во главе с комиссаром “ЭКСПО-2017” Рапилем Жошыбаевым приняла участие в заседании Исполнительного комитета Международного бюро выставок (МБВ).
В Милане руководитель дирекции по подготовке и проведению 28-й Всемирной зимней универсиады 2017 года Наиль Нуров обсудил вопросы организации международных студенческих соревнований с генеральным секретарем оргкомитета Универсиады-2013 в провинции Тренто Филиппом Баззанелла.
Министерство иностранных дел РК распространило заявление по ситуации в Сирии.
Вчера, в четверг, прошло очередное пленарное заседание сената.
Состоялась встреча министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева с членами комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству сената парламента. Тема встречи “Обсуждение вопросов законодательных инициатив по стимулированию экономической конкуренции и антимонопольному регулированию в рамках реализации Послания президента Н.А. Назарбаева народу Казахстана “Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитии” от 30 ноября 2015 года”.
В комитете мажилиса по аграрным вопросам состоялось заседание, на котором рассмотрели вопросы о текущем состоянии и развития рыбного хозяйства в стране.
Состоялось выездное заседание комитета мажилиса по экономической реформе и региональному развитию в Алматинскую область для ознакомления с ходом исполнения Государственной программы инфраструктурного развития “Нурлы жол” по развитию специальной экономической зоны “Хоргос - Восточные ворота”, строительству международного транспортного коридора Западная Европа - Западный Китай.
Сегодня, в пятницу, в мажилисе парламента пройдет презентация законопроекта “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обязательного социального медицинского страхования”.


Астана

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Просмотрено: 95 раз Просмотров: 95 опубликовал: Ruslan Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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