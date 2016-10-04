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Власть Неделя власти

Алла Иванилова
Вчера, в понедельник, в Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот послами ряда иностранных государств президенту РК Нурсултану Назарбаеву.
В мажилисе прошел правительственный час с участием министра иностранных дел Ерлана Идрисова на тему “Экономическая дипломатия - главный вектор внешней политики Казахстана”.
Под председательством Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание правительства Казахстана в селекторном режиме, на котором обсудили вопросы развития отечественного нефтесервиса.
На очередном заседании координационного комитета по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) руководители железнодорожных администраций Казахстана, Азербайджана и Грузии обсудили создание международной ассоциации Транскаспийского международного транспортного маршрута.
Председатель правления АО “НК “Астана ЭКСПО-2017” Ахметжан Есимов обсудил с послом Соединенных Штатов Америки Джорджом Кролом перспективы участия США в “Астана ЭКСПО-2017”.
В Службе центральных коммуникаций прошла пресс-конференция с участием директора департамента развития инфраструктуры экономики Министерства национальной экономики Улана Жазылбека, который рассказал о вступившем в силу Законе “О долевом участии в жилищном строительстве”.
Сегодня, во вторник, в мажилисе состоится заседание рабочей группы по рассмотрению законопроектов “О республиканском бюджете на 2017-2019 годы”, “О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2017-2019 годы”, “Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2017-2019 годы”. Предусматривается рассмотрение бюджета Министерства здравоохранения и социального развития, о котором доложит министр Тамара Дуйсенова.
В Службе центральных коммуникаций состоится пресс-конференция, посвященная мерам по снижению селевой опасности в регионах, подверженных этому стихийному бедствию, с участием заместителя министра внутренних дел Юрия Ильина.

 

Астана

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Просмотрено: 126 раз Просмотров: 126 опубликовал: Ruslan Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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