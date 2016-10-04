Алла Иванилова

Во вторник премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречи с членами совета по конкурентоспособности и экспертного совета по экономике и финансам при президиуме НПП “Атамекен”.

В мажилисе состоялось заседание рабочей группы по рассмотрению законопроектов “О республиканском бюджете на 2017-2019 годы”, “О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2017-2019 годы”, “Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2017-2019 годы”.

Председатель правления АО “НК “Астана ЭКСПО-2017” Ахметжан Есимов обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Республике Казахстан Итиро Кавабата вопросы подготовки Японии к ЭКСПО-2017, а также провел встречу с комиссаром национального павильона Австрии Рихардом Шенцем.

Вчера, в среду, прошло очередное пленарное заседание мажилиса, на котором был одобрен в первом чтении законопроект “О пастбищах”.

Сегодня, в четверг, пройдет очередное пленарное заседание сената парламента.

Состоится выездное заседание комитета мажилиса по аграрным вопросам в Акмолинскую область на тему “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного и животного мира”.

Пройдет выездное заседание комитета мажилиса по финансам и бюджету в Южно-Казахстанской области по вопросам совершенствования системы межбюджетных отношений.

Астана