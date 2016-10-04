Неделя власти

Алла Иванилова

В понедельник в Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот послами ряда иностранных государств президенту РК Нурсултану Назарбаеву.

В мажилисе прошел правительственный час с участием министра иностранных дел Ерлана Идрисова на тему “Экономическая дипломатия - главный вектор внешней политики Казахстана”.

Под председательством Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание правительства Казахстана в селекторном режиме, на котором обсудили вопросы развития отечественного нефтесервиса.

На очередном заседании координационного комитета по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) руководители железнодорожных администраций Казахстана, Азербайджана и Грузии обсудили создание Международной ассоциации Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Председатель правления АО “НК “Астана ЭКСПО-2017” Ахметжан Есимов обсудил с послом Соединенных Штатов Америки Джорджем Кролом перспективы участия США в “Астана ЭКСПО-2017”.

Во вторник премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречи с членами совета по конкурентоспособности и экспертного совета по экономике и финансам при президиуме НПП “Атамекен”.

В мажилисе состоялось заседание рабочей группы по рассмотрению законопроектов “О республиканском бюджете на 2017-2019 годы”, “О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2017-2019 годы”, “Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2017-2019 годы”.

Председатель правления АО “НК “Астана ЭКСПО-2017” Ахметжан Есимов обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Республике Казахстан Итиро Кавабата вопросы подготовки Японии к ЭКСПО-2017, а также провел встречу с комиссаром национального павильона Австрии Рихардом Шенцем.

В среду прошло очередное пленарное заседание мажилиса, на котором одобрили в первом чтении законопроект “О пастбищах”.

В мажилисе под председательством депутата Берика Оспанова состоялось заседание комиссии при фракции партии “Нур Отан” по контролю за целевым и эффективным использованием бюджетных средств и средств, выделяемых из Нацфонда.

Вчера, в четверг, прошло очередное пленарное заседание сената парламента, на котором был принят закон “О ратификации Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан”.

В рамках итоговой проверки войск за текущий год министр обороны РК Сакен Жасузаков прибыл с инспекцией в Гвардейский и Сарыозекский гарнизоны.

Сегодня, в пятницу, в сенате парламента пройдет круглый стол на тему “О ходе реализации Закона Республики Казахстан “О государственной службе Республики Казахстан”. Астана