Алла Иванилова

Вчера, в понедельник, в мажилисе парламента состоялась презентация законопроекта “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и таможенного администрирования”.

В Министерстве сельского хозяйства прошел круглый стол на тему “О вопросах введения запрета на проведение санитарных рубок в хвойных насаждениях на участках государственного лесного фонда”.

В Центральном аппарате партии “Нур Отан” состоялся круглый стол на тему “Актуальные вопросы противодействия терроризму и экстремизму: рассмотрение законодательных инициатив”.

В Астане прошел Казахстанско-Венгерский бизнес-форум.

Сегодня, во вторник, в мажилисе с участием министра здравоохранения и социального развития Тамары Дуйсеновой состоится заседание рабочей группы по законопроекту о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обязательного социального медстрахования. Астана