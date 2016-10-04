БЫЛ БЫ ЖУРНАЛИСТ, А СТАТЬЯ НАЙДЕТСЯ

КАК ГОСУДАРСТВО ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ УЧИЛО
Подробнее >>>
“РАЗОРУЖЕН, НО ОПАСЕН!“

“АЛМАТИНСКОГО СТРЕЛКА“ СУДЯТ В КАМЕРЕ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Власть Неделя власти

Алла Иванилова
Вчера, в понедельник, в мажилисе парламента состоялась презентация законопроекта “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и таможенного администрирования”.
В Министерстве сельского хозяйства прошел круглый стол на тему “О вопросах введения запрета на проведение санитарных рубок в хвойных насаждениях на участках государственного лесного фонда”.
В Центральном аппарате партии “Нур Отан” состоялся круглый стол на тему “Актуальные вопросы противодействия терроризму и экстремизму: рассмотрение законодательных инициатив”.
В Астане прошел Казахстанско-Венгерский бизнес-форум.
Сегодня, во вторник, в мажилисе с участием министра здравоохранения и социального развития Тамары Дуйсеновой состоится заседание рабочей группы по законопроекту о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обязательного социального медстрахования.

 

Астана

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 67 раз Просмотров: 67 опубликовал: Ruslan Сегодня, 16:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Октябрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Октябрь 2016 (93)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (173)
Июль 2016 (186)
Июнь 2016 (177)
Май 2016 (162)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390