Алла Иванилова

Во вторник состоялось очередное заседание правительства Казахстана в селекторном режиме, на котором рассмотрели меры по повышению эффективности водообеспечения населенных пунктов и вопросы развития сельхозкооперации.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев встретился с экспертами комитета торговли НПП “Атамекен” по вопросам развития сферы торговли страны.

Председатель сената Касым-Жомарт Токаев принял директора по международным отношениям Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) Шарлотту Линдберг-Варакаулле.

В Астане состоялась встреча председателя правления национальной компании “Астана ЭКСПО-2017” Ахметжана Есимова с комиссаром национальной секции Республики Ангола Альбиной Ассис Африкано.

В Пекине под председательством казахстанской стороны состоялась встреча экспертов государств - членов ШОС по научно-техническому сотрудничеству.

Вчера, в среду, в сенате парламента прошел круглый стол на тему “О мерах по правовому обеспечению “Дорожной карты занятости” в свете Послания Президента РК от 30 ноября 2015 года”.

Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса парламента, на котором одобрили проект закона “О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года”.

В Службе центральных коммуникаций прошла пресс-конференция, посвященная вопросу ношения религиозной одежды в учреждениях образования с участием вице-министра образования и науки РК Эльмиры Суханбердиевой.

В Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции прошел брифинг об итогах проведенного анализа обращений граждан и о новых правилах поступления на государственную службу, которые вступили в силу в этом году.

Сегодня, в четверг, Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) проведет пресс-конференцию, посвященную выходу в свет ежегодного доклада ЮНФПА “Народонаселение мира в 2016 году”. В этом году заголовок доклада звучит так - “10: как наше будущее зависит от девочки в этом решающем возрасте”. Астана