ПОТЕРПЕВШИЕ СТАНУТ БОГАЧЕ
Подробнее >>>
НА ПОДИУМЕ – ЗВЕЗДЫ!

В АЛМАТЫ СТАРТОВАЛА НАЦИОНАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ МОДЫ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Власть Неделя власти

Алла Иванилова
Во вторник состоялось очередное заседание правительства Казахстана в селекторном режиме, на котором рассмотрели меры по повышению эффективности водообеспечения населенных пунктов и вопросы развития сельхозкооперации.
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев встретился с экспертами комитета торговли НПП “Атамекен” по вопросам развития сферы торговли страны.
Председатель сената Касым-Жомарт Токаев принял директора по международным отношениям Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) Шарлотту Линдберг-Варакаулле.
В Астане состоялась встреча председателя правления национальной компании “Астана ЭКСПО-2017” Ахметжана Есимова с комиссаром национальной секции Республики Ангола Альбиной Ассис Африкано.
В Пекине под председательством казахстанской стороны состоялась встреча экспертов государств - членов ШОС по научно-техническому сотрудничеству.
Вчера, в среду, в сенате парламента прошел круглый стол на тему “О мерах по правовому обеспечению “Дорожной карты занятости” в свете Послания Президента РК от 30 ноября 2015 года”.
Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса парламента, на котором одобрили проект закона “О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года”.
В Службе центральных коммуникаций прошла пресс-конференция, посвященная вопросу ношения религиозной одежды в учреждениях образования с участием вице-министра образования и науки РК Эльмиры Суханбердиевой.
В Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции прошел брифинг об итогах проведенного анализа обращений граждан и о новых правилах поступления на государственную службу, которые вступили в силу в этом году.
Сегодня, в четверг, Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) проведет пресс-конференцию, посвященную выходу в свет ежегодного доклада ЮНФПА “Народонаселение мира в 2016 году”. В этом году заголовок доклада звучит так - “10: как наше будущее зависит от девочки в этом решающем возрасте”.

 

Астана

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 114 раз Просмотров: 114 опубликовал: Ruslan Сегодня, 18:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Октябрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Октябрь 2016 (106)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (173)
Июль 2016 (186)
Июнь 2016 (177)
Май 2016 (162)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390