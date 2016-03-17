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Неделя власти Неделя власти

Алла Иванилова
В понедельник председатель сената Касым-Жомарт Токаев принял министра экономики и безопасности кантона Женева государственного советника Швейцарской конфедерации Пьера Модэ.
В мажилисе парламента состоялась презентация законопроекта “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и таможенного администрирования”.
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев встретился с министром экономики Венгрии Михаем Варгой.
В Министерстве сельского хозяйства прошел круглый стол “О вопросах введения запрета на проведение санитарных рубок в хвойных насаждениях на участках государственного лесного фонда”.
Во вторник состоялось очередное заседание правительства Казахстана в селекторном режиме, на котором рассмотрели меры по повышению эффективности водообеспечения населенных пунктов и вопросы развития сельхозкооперации.
Председатель сената Касым-Жомарт Токаев принял директора по международным отношениям Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) Шарлотту Линдберг-Варакаулле.
В Астане состоялась встреча председателя правления национальной компании “Астана ЭКСПО-2017” Ахметжана Есимова с комиссаром национальной секции Республики Ангола Альбиной Ассис Африкано.
В среду премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев доложил главе государства Нурсултану Назарбаеву об итогах социально-экономического развития республики за девять месяцев текущего года и исполнении ключевых государственных программ.
В сенате парламента прошел круглый стол на тему “О мерах по правовому обеспечению “Дорожной карты занятости” в свете Послания Президента РК от 30 ноября 2015 года”.
Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса парламента, на котором одобрили проект закона “О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года”.
В Москве под председательством первого заместителя премьер-министра РК Аскара Мамина состоялось очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Вчера, в четверг, Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) провел пресс-конференцию, посвященную выходу в свет ежегодного доклада ЮНФПА “Народонаселение мира в 2016 году”. В этом году заголовок доклада звучит так “10: как наше будущее зависит от девочки в этом решающем возрасте”.
Сегодня, в пятницу, в сенате пройдут парламентские слушания на тему “Состояние и проблемы правового регулирования в сфере дорожного движения”.

Астана

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Просмотрено: 54 раз Просмотров: 54 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (2)
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  • Группа: Посетители
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