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Власть Неделя власти

Юлиана Жихорь
В понедельник начался двухдневный официальный визит президента Казахстана в Королевство Саудовская Аравия. В рамках посещения запланированы переговоры с государственными деятелями и представителями деловых кругов. В частности, состоится встреча Нурсултана Назарбаева с королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, наследным принцем, первым заместителем премьер-министра, министром внутренних дел Мухаммедом бен Наифом Аль Саудом, преемником наследного принца, вторым заместителем премьер-министра, министром обороны Мухаммедом бен Салманом, а также вновь назначенным президентом Исламского банка развития Бандаром бен Мухаммадом Хаджаром.
Прошло выездное заседание комитета мажилиса по социально-культурному развитию и рабочей группы по законопроекту с поправками по вопросам обязательного социального медстрахования. В рамках заседания состоялась презентация информационной системы здравоохранения в условиях обязательного социального медицинского страхования.
В мажилисе прошло заседание подгруппы “Профессионально-техническое образование” экспертной группы по направлению “Образование и наука” предвыборной программы партии “Нур Отан”. В программе - вопрос о проекте “Бесплатное техническое и профессиональное образование для всех”. Внедрение дуального обучения.
Сегодня, во вторник, состоится очередное заседание правительства. Как ожидается, на заседании будут подведены итоги социально-экономического развития РК за девять месяцев.
В мажилисе состоится очередное заседание рабочей группы по обсуждению законопроектов “О республиканском бюджете на 2017 - 2019 годы”, “О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2017 - 2019 годы”, “Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2017 - 2019 годы”.
В Казахском агротехническом университете имени С. Сейфуллина состоится открытие совместного Казахстанско-Германского центра точного земледелия на базе технического факультета университета. В мероприятии примут участие посол Федеративной Республики Германии в Республике Казахстан Рольф Мафаэль, руководители фирмы CLASS, представители Университета прикладных наук Оснабрюк (Германия), Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, Администрации президента, зарубежные и отечественные ученые.

 

Астана

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Просмотрено: 22 раз Просмотров: 22 опубликовал: Ruslan Сегодня, 16:00 Напечатать Комментарии (0)
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