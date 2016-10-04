Юлиана Жихорь

Вчера, в среду, председатель сената Касым-Жомарт Токаев принял посла Польши в Казахстане Мачея Ланга в связи с завершением его дипломатической миссии. К.-Ж. Токаев выразил послу признательность за плодотворную работу и пожелал ему успехов в профессиональной деятельности.

Прошло очередное пленарное заседание мажилиса, на котором депутаты одобрили в первом чтении поправки в законодательство о воинской службе.

В мажилисе депутатская группа Ассамблеи народа Казахстана провела свое заседание с участием председателя правления Национальной палаты предпринимателей “Атамекен” А. Мырзахметова.

Сегодня, в четверг, в рамках встречи министров юстиции стран - членов ШОС состоится конференция судебных экспертов “Восток - Запад”.

В мажилисе пройдет заседание рабочей группы по проекту Закона РК “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития местного самоуправления”. На заседание приглашены представители министерств: национальной экономики, юстиции, финансов, здравоохранения и социального развития, Генеральной прокуратуры РК, карагандинского городского маслихата, осакаровского районного маслихата Карагандинской области, политических партий, не прошедших в парламент: “Ауыл”, “Бiрлiк”, ОСДП. Астана