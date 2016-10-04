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Власть Неделя власти

Юлиана Жихорь
Вчера, в среду, председатель сената Касым-Жомарт Токаев принял посла Польши в Казахстане Мачея Ланга в связи с завершением его дипломатической миссии. К.-Ж. Токаев выразил послу признательность за плодотворную работу и пожелал ему успехов в профессиональной деятельности.
Прошло очередное пленарное заседание мажилиса, на котором депутаты одобрили в первом чтении поправки в законодательство о воинской службе.
В мажилисе депутатская группа Ассамблеи народа Казахстана провела свое заседание с участием председателя правления Национальной палаты предпринимателей “Атамекен” А. Мырзахметова.
Сегодня, в четверг, в рамках встречи министров юстиции стран - членов ШОС состоится конференция судебных экспертов “Восток - Запад”.
В мажилисе пройдет заседание рабочей группы по проекту Закона РК “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития местного самоуправления”. На заседание приглашены представители министерств: национальной экономики, юстиции, финансов, здравоохранения и социального развития, Генеральной прокуратуры РК, карагандинского городского маслихата, осакаровского районного маслихата Карагандинской области, политических партий, не прошедших в парламент: “Ауыл”, “Бiрлiк”, ОСДП.

 

Астана

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Просмотрено: 5 раз Просмотров: 5 опубликовал: Ruslan Сегодня, 17:00 Напечатать Комментарии (0)
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