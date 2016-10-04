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Неделя власти Неделя власти

Юлиана Жихорь
В понедельник начался двухдневный официальный визит президента Казахстана в Королевство Саудовская Аравия. В его рамках состоялась встреча Нурсултана Назарбаева с королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.
Президент РК направил телеграмму-соболезнование эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани в связи с кончиной шейха Халифы бен Хамада Аль Тани.
Во вторник глава Казахстана провел ряд встреч в рамках официального визита в Королевство Саудовская Аравия.
Состоялось очередное заседание правительства. Подведены итоги социально-экономического развития РК за девять месяцев.
В мажилисе прошло очередное заседание рабочей группы по обсуждению законопроектов “О республиканском бюджете на 2017 - 2019 годы”, “О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2017 - 2019 годы”, “Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2017 - 2019 годы”.
В среду глава государства Нурсултан Назарбаев направил телеграмму-соболезнование родным и близким государственного деятеля Сергея Дьяченко в связи с его кончиной.
Прошло очередное пленарное заседание мажилиса, на котором депутаты одобрили в первом чтении поправки в законодательство о воинской службе.
В мажилисе депутатская группа Ассамблеи народа Казахстана провела свое заседание с участием председателя правления национальной палаты предпринимателей “Атамекен” А. Мырзахметова.
Вчера, в четверг, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял председателя правления АО “Фонд национального благосостояния “Самрук-Ћазына” У. Шукеева.
Глава государства направил телеграмму-соболезнование президенту Пакистана в связи с терактом в Кветте.
Бакытжан Сагинтаев обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с Дмитрием Медведевым в рамках рабочей поездки в Москву.
В тот же день премьер-министр РК вылетел в Минск на заседание Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ.
Сегодня, в пятницу, в Алматинской области на базе высокогорного курорта СОК “Акбулак” под председательством министра юстиции РК Марата Бекетаева состоится четвертое совещание министров юстиции государств - членов ШОС.

 

Астана

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Просмотрено: 30 раз Просмотров: 30 опубликовал: Ruslan Сегодня, 13:00 Напечатать Комментарии (0)
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