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Неделя власти Неделя власти

В понедельник президент Казахстана принял министра иностранных дел Ерлана Идрисова.
Глава государства подписал Закон “О ратификации Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан”. Документ предусматривает совершенствование механизма встреч на высшем и высоком уровнях, проведение регулярного обмена мнениями и согласование позиций по вопросам двусторонних отношений и актуальным международным проблемам, представляющим взаимный интерес.
В Астане к ЭКСПO-2017 сданы первые международные павильоны и квартиры странам - участникам выставки: Китаю, Франции, Германии, Венгрии и Турции.
Во вторник министр финансов РК Бахыт Султанов доложил главе государства об итогах экономического развития страны за девять месяцев и итогах работы Минфина в текущем году.
Прошло очередное заседание правительства РК. На повестке дня развитие транспортной логистики и инфраструктуры.
В среду состоялось заседание правительственного совета по вопросам привлечения инвесторов. На заседании рассмотрены вопросы привлечения иностранных инвесторов в проекты государственно-частного партнерства и улучшения инвестиционного климата в стране.
В Алматы состоялся первый Казахстанско-Бразильский бизнес-форум.
В Астане начался первый Форум инноваторов Евразийской группы - ERG. Более 200 сотрудников - инженеры, механики, IT-специалисты, менеджеры группы - поделились своими лучшими идеями по повышению операционной эффективности производства.
В четверг глава государства дал интервью японской телерадиовещательной корпорации NHK и информационному агентству “Киодо Цусин”.
Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев прибыл в Бишкек для участия в работе Совета глав правительств государств - членов ШОС.
В Алматы открылся XI Казахстанский форум корпоративных юристов. Ключевая тема - “Правовая защита бизнеса в период турбулентности”.
На территории международной специализированной выставки EXPO-2017 в Астане прошли антитеррористические учения.
В пятницу в Алматы начнет свою работу II Казахстанский форум адвокатов по теме “Верховенство права и современные тенденции развития адвокатуры”. В его работе примут участие депутаты мажилиса, судьи и адвокаты, а также международные и казахстанские эксперты.
В НПП РК “Атамекен” состоится брифинг по вопросам продвижения казахстанской продукции на рынок КНР. На вопросы ответят заместитель председателя правления национальной палаты предпринимателей РК “Атамекен” Нуржан Альтаев и вице-министр сельского хозяйства РК Гульмира Исаева.
В Астане начнет работу форум “Инновации в здравоохранении”. Организатором мероприятия является медицинский центр Управления делами президента РК совместно с казахстанской международной выставкой здравоохранения AstanaZdorovie2016.


Астана

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Просмотрено: 19 раз Просмотров: 19 опубликовал: Verstka Сегодня, 13:00 Напечатать Комментарии (0)
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