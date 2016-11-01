В тот же день глава нашей страны посетил компанию Tokyo Rope, где ознакомился с ее деятельностью, осмотрел выпускаемую продукцию. Также в ходе посещения Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии дистанционного запуска посредством телемоста завода по производству стальных изделий “Токио Роуп Алматы” в Казахстане.

В Астане в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялась церемония обмена вербальными нотами об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов граждан Республики Казахстан и Японии с 1 января 2017 года.

В мажилисе состоялся правительственный час на тему “О ходе исполнения “Дорожной карты занятости-2020”. Докладчик - министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова.

Сегодня, во вторник, на очередном заседании правительства рассмотрят вопросы реализации госпрограммы “Денсаулык”.

В мажилисе рабочая группа рассмотрит законопроект “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации”. В обсуждении примут участие представители госорганов, непарламентских политических партий, общественных объединений и экспертных организаций.

В НПП состоится расширенное заседание комитетов агропромышленного комплекса, пищевой и обрабатывающей промышленности. На заседании НПП обсудит с бизнесом проект Государственной программы агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы.



Астана