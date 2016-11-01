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Власть Неделя власти

В тот же день глава нашей страны посетил компанию Tokyo Rope, где ознакомился с ее деятельностью, осмотрел выпускаемую продукцию. Также в ходе посещения Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии дистанционного запуска посредством телемоста завода по производству стальных изделий “Токио Роуп Алматы” в Казахстане.
В Астане в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялась церемония обмена вербальными нотами об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов граждан Республики Казахстан и Японии с 1 января 2017 года.
В мажилисе состоялся правительственный час на тему “О ходе исполнения “Дорожной карты занятости-2020”. Докладчик - министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова.
Сегодня, во вторник,  на очередном заседании правительства рассмотрят вопросы реализации госпрограммы “Денсаулык”.
В мажилисе рабочая группа рассмотрит законопроект “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации”. В обсуждении примут участие представители госорганов, непарламентских политических партий, общественных объединений и экспертных организаций.
В НПП состоится расширенное заседание комитетов агропромышленного комплекса, пищевой и обрабатывающей промышленности. На заседании НПП обсудит с бизнесом проект Государственной программы агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы.

Астана

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Просмотрено: 41 раз Просмотров: 41 опубликовал: Verstka Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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