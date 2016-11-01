Неделя власти

В понедельник в рамках официального визита президента Казахстана в Японию состоялась встреча Нурсултана Назарбаева с императором Японии Акихито. В ходе встречи обсудили вопросы текущего состояния отношений между Казахстаном и Японией, перспективы их дальнейшего развития.

Прошли также переговоры президента Казахстана с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

В тот же день глава нашей страны посетил компанию Tokyo Rope, где ознакомился с деятельностью компании, осмотрел выпускаемую ею продукцию. Также в ходе посещения Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии дистанционного запуска посредством телемоста завода по производству стальных изделий “Токио Роуп Алматы” в Казахстане.

В Астане в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялась церемония обмена вербальными нотами об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов граждан Республики Казахстан и Японии с 1 января 2017 года.

Во вторник Нурсултан Назарбаев в Токио провел встречу с министром иностранных дел Японии Фумио Кисидой.

В тот же день состоялась встреча главы Казахстана с председателем правления Боаоского азиатского форума, экс-премьер-министром Японии Ясуо Фукудой.

Президент нашей страны принял участие во встрече с представителями деловых кругов Японии.

Кроме того, состоялось выступление казахстанского лидера в парламенте Японии.

В мажилисе рабочая группа обсудила законопроект “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации”. В обсуждении примут участие представители госорганов, непарламентских политических партий, общественных объединений и экспертных организаций.

В среду в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции прошел брифинг с участием представителей агентства, Национального бюро по противодействию коррупции, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Комитета государственных доходов Республики Казахстан. Спикеры рассказали о новых подходах при поступлении на правоохранительную службу.

Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса, в ходе которого парламентарии рассмотрели проект бюджета страны на 2017 - 2019 годы.

В Министерстве по инвестициям и развитию РК состоялся брифинг, посвященный разъяснению основных положений Системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма. На вопросы журналистов ответили директор департамента индустрии туризма МИР РК Марат Игалиев, председатель фонда “ТуристикКамкор” Инна Рей, администратор Системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма Асылхан Есилов.

Вчера, в четверг, в рамках государственного визита президента РК в Республику Корея состоялись встречи с президентом Республики Корея Пак Кын Хе, представителями деловых кругов.

В мажилисе состоялось расширенное заседание комитета по аграрным вопросам. В повестке дня - обсуждение проекта концепции Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 - 2021 годы. Докладчик - первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов.

В сенате министры экономического блока презентовали проект бюджета на 2017 - 2019 годы, одобренный мажилисом парламента.

Сегодня, в пятницу, завершается государственный визит президента Казахстана в Республику Корея.

В мажилисе парламента РК запланировано заседание Бюро и презентация законопроекта “О пробации”.



Астана