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Неделя власти Неделя власти

В понедельник в рамках официального визита президента Казахстана в Японию состоялась встреча Нурсултана Назарбаева с императором Японии Акихито. В ходе встречи обсудили вопросы текущего состояния отношений между Казахстаном и Японией, перспективы их дальнейшего развития.
Прошли также переговоры президента Казахстана с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
В тот же день глава нашей страны посетил компанию Tokyo Rope, где ознакомился с деятельностью компании, осмотрел выпускаемую ею продукцию. Также в ходе посещения Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии дистанционного запуска посредством телемоста завода по производству стальных изделий “Токио Роуп Алматы” в Казахстане.
В Астане в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялась церемония обмена вербальными нотами об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов граждан Республики Казахстан и Японии с 1 января 2017 года.
Во вторник Нурсултан Назарбаев в Токио провел встречу с министром иностранных дел Японии Фумио Кисидой.
В тот же день состоялась встреча главы Казахстана с председателем правления Боаоского азиатского форума, экс-премьер-министром Японии Ясуо Фукудой.
Президент нашей страны принял участие во встрече с представителями деловых кругов Японии.
Кроме того, состоялось выступление казахстанского лидера в парламенте Японии.
В мажилисе рабочая группа обсудила законопроект “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации”. В обсуждении примут участие представители госорганов, непарламентских политических партий, общественных объединений и экспертных организаций.
В среду в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции прошел брифинг с участием представителей агентства, Национального бюро по противодействию коррупции, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Комитета государственных доходов Республики Казахстан. Спикеры рассказали о новых подходах при поступлении на правоохранительную службу.
Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса, в ходе которого парламентарии рассмотрели проект бюджета страны на 2017 - 2019 годы.
В Министерстве по инвестициям и развитию РК состоялся брифинг, посвященный разъяснению основных положений Системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма. На вопросы журналистов ответили директор департамента индустрии туризма МИР РК Марат Игалиев, председатель фонда “ТуристикКамкор” Инна Рей, администратор Системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма Асылхан Есилов.
Вчера, в четверг, в рамках государственного визита президента РК в Республику Корея состоялись встречи с президентом Республики Корея Пак Кын Хе, представителями деловых кругов.
В мажилисе состоялось расширенное заседание комитета по аграрным вопросам. В повестке дня - обсуждение проекта концепции Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 - 2021 годы. Докладчик - первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов.
В сенате министры экономического блока презентовали проект бюджета на 2017 - 2019 годы, одобренный мажилисом парламента.
Сегодня, в пятницу, завершается государственный визит президента Казахстана в Республику Корея.
В мажилисе парламента РК запланировано заседание Бюро и презентация законопроекта “О пробации”.

Астана

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Просмотрено: 99 раз Просмотров: 99 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
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