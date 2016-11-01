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Неделя власти Неделя власти

Глава государства направил телеграмму-соболезнование премьер-министру Республики Индия Нарендре Моди по случаю крушения поезда в г.Канпур.
Первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин ознакомился с ходом строительства метрополитена Алматы.
В мажилисе парламента прошел правительственный час с участием министра энергетики РК Каната Бозумбаева.
В Астане начал работу международный семинар “Дни космоса в Казахстане-2016”.
Во вторник прошло очередное заседание правительства, на котором были рассмотрены вопросы реформирования Единого национального тестирования.
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев направил видеообращение участникам форума “Неделя Евразии в ОЭСР-2016”, проходящего в Париже, в котором отметил успехи Казахстана в реализации реформ для вхождения в тридцатку наиболее развитых стран мира.
В среду глава государства Нурсултан Назарбаев в Акорде провел встречу с Антониу Гутерришем, назначенным на пост Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, и обсудил сотрудничество между Казахстаном и ООН.
Прошло очередное пленарное заседание мажилиса, на котором во втором чтении одобрен проект закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обязательного социального медицинского страхования”.
Вчера, в четверг, в мажилисе состоялась презентация законопроекта “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта”.
Сегодня, в пятницу, в Санкт-Петербурге пройдет заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ и Парламентской ассамблеи ОДКБ.
В Министерстве иностранных дел РК состоится открытие историко-документальной выставки “Под стягом независимости”, посвященной 25-летию независимости Республики Казахстан.

Астана

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Просмотрено: 54 раз Просмотров: 54 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
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