Неделя власти

Глава государства направил телеграмму-соболезнование премьер-министру Республики Индия Нарендре Моди по случаю крушения поезда в г.Канпур.

Первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин ознакомился с ходом строительства метрополитена Алматы.

В мажилисе парламента прошел правительственный час с участием министра энергетики РК Каната Бозумбаева.

В Астане начал работу международный семинар “Дни космоса в Казахстане-2016”.

Во вторник прошло очередное заседание правительства, на котором были рассмотрены вопросы реформирования Единого национального тестирования.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев направил видеообращение участникам форума “Неделя Евразии в ОЭСР-2016”, проходящего в Париже, в котором отметил успехи Казахстана в реализации реформ для вхождения в тридцатку наиболее развитых стран мира.

В среду глава государства Нурсултан Назарбаев в Акорде провел встречу с Антониу Гутерришем, назначенным на пост Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, и обсудил сотрудничество между Казахстаном и ООН.

Прошло очередное пленарное заседание мажилиса, на котором во втором чтении одобрен проект закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обязательного социального медицинского страхования”.

Вчера, в четверг, в мажилисе состоялась презентация законопроекта “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта”.

Сегодня, в пятницу, в Санкт-Петербурге пройдет заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ и Парламентской ассамблеи ОДКБ.

В Министерстве иностранных дел РК состоится открытие историко-документальной выставки “Под стягом независимости”, посвященной 25-летию независимости Республики Казахстан.



Астана