ПОЛЮС НЕЗАВИСИМОСТИ
Подробнее >>>
СИБИРСКИЕ АБСТРАКЦИИ НА ОПЕРНЫЕ ТЕМЫ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Власть Неделя власти

В понедельник глава государства провел встречу с руководителями государственных средств массовой информации.
В Акорде с участием государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой прошла церемония вручения верительных грамот послами ряда иностранных государств.
Первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин принял участие в Глобальной конференции по устойчивому транспорту, состоявшейся в Ашхабаде.
Во вторник состоялось очередное заседание правительства, на котором рассмотрели новую госпрограмму развития АПК на ближайшие пять лет.
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с руководством американской компании Cisco Systems.
Вчера, в среду, президент Казахстана провел встречу с председателем правления АО “НК “КазМунайГаз” Сауатом Мынбаевым, который доложил об итогах деятельности национальной компании за девять месяцев 2016 года и рассказал о планах на ближайшую перспективу.
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Бразилии Мишелу Темеру в связи с гибелью граждан Бразилии в результате авиакатастрофы, произошедшей в воздушном пространстве Республики Колумбия.
Сегодня, в четверг, Казахстан отмечает День Первого Президента.
В пятницу в Министерстве здравоохранения и социального развития РК с участием вице-министра Светланы Жакуповой состоится брифинг, посвященный Международному дню инвалидов, на тему “О ходе создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями”.


Астана

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 39 раз Просмотров: 39 опубликовал: Verstka 1 декабря 2016 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Декабрь 2016 (28)
Ноябрь 2016 (156)
Октябрь 2016 (167)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (173)
Июль 2016 (186)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390