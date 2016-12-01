В понедельник глава государства провел встречу с руководителями государственных средств массовой информации.

В Акорде с участием государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой прошла церемония вручения верительных грамот послами ряда иностранных государств.

Первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин принял участие в Глобальной конференции по устойчивому транспорту, состоявшейся в Ашхабаде.

Во вторник состоялось очередное заседание правительства, на котором рассмотрели новую госпрограмму развития АПК на ближайшие пять лет.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с руководством американской компании Cisco Systems.

Вчера, в среду, президент Казахстана провел встречу с председателем правления АО “НК “КазМунайГаз” Сауатом Мынбаевым, который доложил об итогах деятельности национальной компании за девять месяцев 2016 года и рассказал о планах на ближайшую перспективу.

Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Бразилии Мишелу Темеру в связи с гибелью граждан Бразилии в результате авиакатастрофы, произошедшей в воздушном пространстве Республики Колумбия.

Сегодня, в четверг, Казахстан отмечает День Первого Президента.

В пятницу в Министерстве здравоохранения и социального развития РК с участием вице-министра Светланы Жакуповой состоится брифинг, посвященный Международному дню инвалидов, на тему “О ходе создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями”.

Астана