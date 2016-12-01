

Власть Неделя власти В мажилисе прошел “правительственный час” на тему “О вопросах конкурентоспособности и развитии отечественных СМИ” с участием министра информации и коммуникаций Даурена Абаева.

Состоялся Республиканский форум предпринимателей по вопросам противодействия коррупции, организованный Агентством РК по делам государственной службы и противодействию коррупции совместно с национальной палатой предпринимателей РК “Атамекен”.

Сегодня, во вторник, пройдет выездное заседание комитета мажилиса по социально-культурному развитию на тему “О мерах по реализации национальной лекарственной политики в рамках государственной программы развития здравоохранения “Денсаулыћ” на 2016 - 2019 годы”.



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Просмотрено: 40 раз Просмотров: 40 опубликовал: Verstka Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)