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В мажилисе прошел “правительственный час” на тему “О вопросах конкурентоспособности и развитии отечественных СМИ” с участием министра информации и коммуникаций Даурена Абаева.
Состоялся Республиканский форум предпринимателей по вопросам противодействия коррупции, организованный Агентством РК по делам государственной службы и противодействию коррупции совместно с национальной палатой предпринимателей РК “Атамекен”.
Сегодня, во вторник, пройдет выездное заседание комитета мажилиса по социально-культурному развитию на тему “О мерах по реализации национальной лекарственной политики в рамках государственной программы развития здравоохранения “Денсаулыћ” на 2016 - 2019 годы”.
Астана