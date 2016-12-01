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Кто на новенького? Неделя власти

Родился он в 1974 году в Павлодарской области. На государственной службе с 1995 года. Работал специалистом, налоговым инспектором отдела косвенных налогов налоговой инспекции по Павлодарской области Министерства финансов Республики Казахстан, заместителем директора по экономическим вопросам департамента здравоохранения Павлодарской области, руководителем департамента государственных доходов по Астане.
В Астане на общем собрании Профессиональной футбольной лиги Казахстана избран новый президент организации. Им стал Азамат Айтхожин. В разные годы занимал должности директора департамента туризма и спорта Астаны, президента футбольного клуба “Астана”, президента Профессиональной футбольной лиги Казахстана.
Президентом Союза биатлонистов РК избран Ермек Кизатов, председатель комитета логистики и перевозок президиума национальной палаты предпринимателей “Атамекен”.

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Просмотрено: 41 раз Просмотров: 41 опубликовал: Verstka Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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