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Неделя власти Неделя власти

Нурсултан Назарбаев поздравил собеседника с победой на президентских выборах, пожелав ему успехов в реализации предвыборной программы и новых свершений в государственной деятельности.
Во вторник президент принял участие в презентации проектов Карты индустриализации и церемонии награждения победителей конкурсов “Алтын сапа” и “Парыз”.
В среду президент Казахстана в рамках рабочей поездки прибыл в Атырау, где провел встречи с руководителями международных нефтегазовых компаний и представителями нефтяной отрасли страны.
Прошло заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом под председательством государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой.
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с руководством европейской компании Airbus Group.
Вчера, в четверг, в Службе центральных коммуникаций состоялась пресс-конференция, посвященная основным этапам реализации Международной стипендии президента Республики Казахстан “Болашак” за годы независимости с участием вице-министра образования и науки РК Бибигуль Асыловой и президента АО “Центр международных программ” Жанболата Мелдешова.
Сегодня, в пятницу, в сенате состоится очередное пленарное заседание, на котором планируется рассмотреть законопроект “Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан”.
В мажилисе пройдет круглый стол на тему “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности”.
Астана

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Просмотрено: 19 раз Просмотров: 19 опубликовал: Verstka Сегодня, 13:30 Напечатать Комментарии (0)
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