Неделя власти

Нурсултан Назарбаев поздравил собеседника с победой на президентских выборах, пожелав ему успехов в реализации предвыборной программы и новых свершений в государственной деятельности.

Во вторник президент принял участие в презентации проектов Карты индустриализации и церемонии награждения победителей конкурсов “Алтын сапа” и “Парыз”.

В среду президент Казахстана в рамках рабочей поездки прибыл в Атырау, где провел встречи с руководителями международных нефтегазовых компаний и представителями нефтяной отрасли страны.

Прошло заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом под председательством государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с руководством европейской компании Airbus Group.

Вчера, в четверг, в Службе центральных коммуникаций состоялась пресс-конференция, посвященная основным этапам реализации Международной стипендии президента Республики Казахстан “Болашак” за годы независимости с участием вице-министра образования и науки РК Бибигуль Асыловой и президента АО “Центр международных программ” Жанболата Мелдешова.

Сегодня, в пятницу, в сенате состоится очередное пленарное заседание, на котором планируется рассмотреть законопроект “Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан”.

В мажилисе пройдет круглый стол на тему “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности”.

Астана