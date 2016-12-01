

Власть Неделя власти Состоялось очередное заседание правительства, на котором рассмотрели концепцию Единой программы жилищного строительства и заслушали отчеты о мерах по недопущению необоснованного роста цен на социально значимые товары.

Сегодня, во вторник, состоится торжественное собрание депутатов сената, посвященное 25-летию независимости Республики Казахстан.

В Астане состоится практический семинар на тему “Стандартизация Smart City” при участии председателя технического комитета по стандартизации № 268 “Устойчивое развитие общества” Международной организации по стандартизации (ISO) Бернарда Гиндроза, а также руководителей акиматов Астаны, Алматы, Шымкента, Уральска, Актобе и Атырау.

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Просмотрено: 28 раз Просмотров: 28 опубликовал: Verstka Сегодня, 13:30 Напечатать Комментарии (0)