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Состоялось очередное заседание правительства, на котором рассмотрели концепцию Единой программы жилищного строительства и заслушали отчеты о мерах по недопущению необоснованного роста цен на социально значимые товары.
Сегодня, во вторник, состоится торжественное собрание депутатов сената, посвященное 25-летию независимости Республики Казахстан.
В Астане состоится практический семинар на тему “Стандартизация Smart City” при участии председателя технического комитета по стандартизации № 268 “Устойчивое развитие общества” Международной организации по стандартизации (ISO) Бернарда Гиндроза, а также руководителей акиматов Астаны, Алматы, Шымкента, Уральска, Актобе и Атырау.
Астана