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Власть Неделя власти

Президент Казахстана публично подписал Закон “Об амнистии в связи с 25-летием независимости Республики Казахстан”.
В Акорде с участием главы государства прошла церемония вручения государственных наград за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность.
Мажилис посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции Христиан Камилл, которого принял председатель комитета палаты по международным делам, обороне и безопасности Маулен Ашимбаев.
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев вручил государственные награды государственным служащим, представителям творческой интеллигенции и бизнес-структур, награжденным Указом президента.
Вчера, в среду, президент Казахстана встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Председатель сената Касым-Жомарт Токаев принял посла Саудовской Аравии в Казахстане Горма Саида Малхана и поблагодарил его за плодотворную дипломатическую миссию в Казахстане.
Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса, на котором в первом чтении одобрили законодательные поправки по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации.
Сегодня, в четверг, депутаты парламента примут участие в мероприятиях, посвященных 25-летию независимости Республики Казахстан.
В Службе центральных коммуникаций состоится пресс-конференция, в ходе которой пройдет торжественная церемония гашения марки “Мәңгiлiк ел”.
В Службе центральных коммуникаций состоится пресс-конференция на тему “О развитии геологической отрасли за 25 лет” с участием председателя комитета геологии и недропользования МИР РК Базарбая Нурабаева.

Астана

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Просмотрено: 51 раз Просмотров: 51 опубликовал: Verstka Сегодня, 12:30 Напечатать Комментарии (0)
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