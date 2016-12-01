Президент Казахстана публично подписал Закон “Об амнистии в связи с 25-летием независимости Республики Казахстан”.

В Акорде с участием главы государства прошла церемония вручения государственных наград за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность.

Мажилис посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции Христиан Камилл, которого принял председатель комитета палаты по международным делам, обороне и безопасности Маулен Ашимбаев.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев вручил государственные награды государственным служащим, представителям творческой интеллигенции и бизнес-структур, награжденным Указом президента.

Вчера, в среду, президент Казахстана встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Председатель сената Касым-Жомарт Токаев принял посла Саудовской Аравии в Казахстане Горма Саида Малхана и поблагодарил его за плодотворную дипломатическую миссию в Казахстане.

Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса, на котором в первом чтении одобрили законодательные поправки по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации.

Сегодня, в четверг, депутаты парламента примут участие в мероприятиях, посвященных 25-летию независимости Республики Казахстан.

В Службе центральных коммуникаций состоится пресс-конференция, в ходе которой пройдет торжественная церемония гашения марки “Мәңгiлiк ел”.

В Службе центральных коммуникаций состоится пресс-конференция на тему “О развитии геологической отрасли за 25 лет” с участием председателя комитета геологии и недропользования МИР РК Базарбая Нурабаева. Астана