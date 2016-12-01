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Неделя власти Неделя власти

Глава государства направил телеграмму-соболезнование президенту Арабской Республики Египет Абделю Фаттаху Ас-Сиси в связи с террористическим актом в Каире.
Во вторник президент Казахстана публично подписал Закон “Об амнистии в связи с 25-летием независимости Республики Казахстан”.
В Акорде с участием главы государства прошла церемония вручения государственных наград за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность.
В среду президент Казахстана встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса, на котором в первом чтении были одобрены законодательные поправки по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации.
Состоялась встреча председателя правления АО “НК “Астана ЭКСПО-2017” Ахметжана Есимова с комиссаром национальной секции Словацкой Республики Патрицией Жачиковой, в ходе которой подписан договор об участии страны в ЭКСПО-2017.
Вчера, в четверг, глава государства принял участие в торжественном собрании в честь 25-летия независимости РК.
В Службе центральных коммуникаций состоялась пресс-конференция, в ходе которой прошла торжественная церемония гашения марки “Мәңгiлiк ел”.
Сегодня, в пятницу, Казахстан отмечает 25-летие независимости республики.


Астана

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Просмотрено: 46 раз Просмотров: 46 опубликовал: Verstka 16 декабря 2016 Напечатать Комментарии (0)
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