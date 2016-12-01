Неделя власти

Глава государства направил телеграмму-соболезнование президенту Арабской Республики Египет Абделю Фаттаху Ас-Сиси в связи с террористическим актом в Каире.

Во вторник президент Казахстана публично подписал Закон “Об амнистии в связи с 25-летием независимости Республики Казахстан”.

В Акорде с участием главы государства прошла церемония вручения государственных наград за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность.

В среду президент Казахстана встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса, на котором в первом чтении были одобрены законодательные поправки по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации.

Состоялась встреча председателя правления АО “НК “Астана ЭКСПО-2017” Ахметжана Есимова с комиссаром национальной секции Словацкой Республики Патрицией Жачиковой, в ходе которой подписан договор об участии страны в ЭКСПО-2017.

Вчера, в четверг, глава государства принял участие в торжественном собрании в честь 25-летия независимости РК.

В Службе центральных коммуникаций состоялась пресс-конференция, в ходе которой прошла торжественная церемония гашения марки “Мәңгiлiк ел”.

Сегодня, в пятницу, Казахстан отмечает 25-летие независимости республики.

Астана