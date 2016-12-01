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Власть Неделя власти

В алматинской резиденции президент Казахстана встретился с общественным деятелем Умирзаком Айтбаевым, который рассказал о деятельности международного общества “Һазаһ тiлi”, а также с общественным деятелем, ветераном Великой Отечественной войны Аманжолом Каликовым.
Глава государства направил телеграммы-соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с трагической гибелью посла РФ в Турции Андрея Карлова и Федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель в связи с террористическим актом, произошедшим 19 декабря в Берлине.
Под председательством премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание правительства Казахстана в селекторном режиме, на котором рассмотрели итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета за 11 месяцев 2016 года, а также законопроекты “О стандартизации” и “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения единства измерений и стандартизации”.
В мажилисе под председательством депутата Абдиманапа Бектурганова прошло заседание комиссии по направлению “Образование” на тему “О подготовке квалифицированных кадров в 10 ведущих колледжах и 10 вузах для ключевых отраслей экономики с последующим распространением опыта в других учебных заведениях страны (п. 77 Плана нации “100 шагов”)”.
Вчера, в среду, в комитете по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству сената парламента на расширенном заседании рассмотрели проект закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции и государственной поддержки жилищного строительства” в первом чтении.
Состоялось очередное пленарное заседание мажилиса парламента, на котором во втором чтении одобрили проект закона “О судебно-экспертной деятельности в Республике Казахстан”.
Министр обороны Казахстана генерал-полковник Сакен Жасузаков посетил Гвардейский, Сарыозекский и Алматинский гарнизоны.
Актуальные вопросы сотрудничества и перспективы межведомственного взаимодействия были рассмотрены в ходе рабочей встречи заместителя председателя КНБ РК - директора пограничной службы генерал-майора Дархана Дильманова с заместителем начальника главного мобилизационного управления центрального военного совета, начальником комитета по государственным границам и морским делам КНР генерал-майором Му Минбином.
Сегодня, в четверг, в мажилисе состоится презентация законопроекта “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики”.


Астана

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Просмотрено: 66 раз Просмотров: 66 опубликовал: Verstka Вчера, 14:30 Напечатать Комментарии (0)
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